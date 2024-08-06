Beşiktaş’tan sürpriz transfer hamlesi: Fenerbahçeli yıldız her an imzayı atabilir!

Süper Lig’de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala Beşiktaş transferde gaza bastı. Sağ kanata yıldız takviyesi yapacak siyah-beyazlılar Fenerbahçe’nin sihirli sol ayağı için harekete geçti. Takımdan ayrılması beklenen yıldız Kartal’a sıcak baktığı bildirildi. Detaylar haberimizde.
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta transfer çalışmaları hız kazandı.
Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, yönetime haber yollayıp sağ kanata takviye yapılmasını istedi.
Beşiktaş'a sürpriz Cengiz Ünder haberi geldi.
Cengiz Ünder'in menajeri, Beşiktaş Asbaşkanı Hüseyin Yücel'e "Cengiz Türkiye'de kalmak istiyor Beşiktaş'ta da oynamaya sıcak bakıyor" teklifinde bulundu.
Hüseyin Yücel ise "Bu konuyu yönetim kuruluna sunacağım. Hocanın ve Başkan Hasan Arat'ında onayı olursa Fenerbahçeli yöneticilerle irtibata geçebiliriz" açıklaması yaptı.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin 15 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, sarı-lacivertli takımda 33 maçta 1357 dakika süre alırken, 9 gol 3 asist kaydetti.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 14 milyon euro.
Katar'dan gelen teklifi reddeden Cengiz Ünder'in Beşiktaş'ta yeniden bir çıkış yakalamayı düşündüğü bildirildi.