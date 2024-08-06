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Spor

Beşiktaş’tan sürpriz transfer hamlesi: Fenerbahçeli yıldız her an imzayı atabilir!

14:42 - 6/08/2024 Salı
Güncelleme: 15:01 - 6/08/2024 Salı
Yeni Şafak

Süper Lig’de yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala Beşiktaş transferde gaza bastı. Sağ kanata yıldız takviyesi yapacak siyah-beyazlılar Fenerbahçe’nin sihirli sol ayağı için harekete geçti. Takımdan ayrılması beklenen yıldız Kartal’a sıcak baktığı bildirildi. Detaylar haberimizde.

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş’ta transfer çalışmaları hız kazandı.


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Beşiktaş teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, yönetime haber yollayıp sağ kanata takviye yapılmasını istedi. 

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Beşiktaş'a sürpriz Cengiz Ünder haberi geldi.

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Cengiz Ünder'in menajeri, Beşiktaş Asbaşkanı Hüseyin Yücel'e "Cengiz Türkiye'de kalmak istiyor Beşiktaş'ta da oynamaya sıcak bakıyor" teklifinde bulundu.

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Hüseyin Yücel ise "Bu konuyu yönetim kuruluna sunacağım. Hocanın ve Başkan Hasan Arat'ında onayı olursa Fenerbahçeli yöneticilerle irtibata geçebiliriz" açıklaması yaptı.

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Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin 15 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, sarı-lacivertli takımda 33 maçta 1357 dakika süre alırken, 9 gol 3 asist kaydetti. 

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Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 14 milyon euro.


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Katar'dan gelen teklifi reddeden Cengiz Ünder'in Beşiktaş'ta yeniden bir çıkış yakalamayı düşündüğü bildirildi.


#Beşiktaş
#Fenerbahçe
#Cengiz Ünder
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