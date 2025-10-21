Yeni Şafak
Bodo maçı öncesi Galatasaray'dan sürpriz Yunus Akgün kararı

08:4921/10/2025, Tuesday
G: 21/10/2025, Tuesday
Süper Lig'de deplasmanda Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Galatasaray, gözünü 22 Ekim 2025 Çarşamba günü oynanacak Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt maçına çevirdi. Teknik direktör Okan Buruk'un bu kritik karşılaşmada Yunus Akgün'ü mü yoksa Leroy Sane'yi mi tercih edeceği merak konusu olurken, sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Süper Lig'de deplasmanda Başakşehir'i 2-1'le geçen Galatasaray, gözünü Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt maçına çevirdi. Teknik direktör Okan Buruk'un söz konusu karşılaşmada Yunus Akgün'ü mü, Leroy Sane'yi mi tercih edeceği ise merak konusu.



Başakşehir maçında attığı 2 golle takımına galibiyeti getiren ve kendisinden beklenen patlamayı yapan Leroy Sane'nin Bodo/Glimt maçında yeniden kulübeye çekileceği iddia edildi.



Futbol yorumcusu Tümer Metin, Okan Buruk'un Bodo/Glimt maçında Sane'nin yerine Yunus Akgün'ü sahaya süreceğini iddia etti.



Yunus Akgün'ün Başakşehir maçında, Bodo/Glimt karşılaşması için dinlendirildiğini aktaran Tümer Metin, "Sane 2 gol attı diye hemen Yunus'u kulübeye atmaz Okan Hoca" ifadelerini kullandı.



Öte yandan Hasan Şaş da Bodo/Glimt maçında Yunus Akgün'ün ilk 11'de sahaya çıkacağını ileri sürdü. Singo hariç Galatasaray'ın Bodo/Glimt karşısına Liverpool maçındaki 11'le çıkacağını söyleyen Hasan Şaş, "Yani Yunus Akgün başlayacak. Sane'nin çıkması Okan Hoca için bonus oldu, iyi de oldu" dedi.



Hasan Şaş son olarak Yunus Akgün'ü Bodo/Glimt maçında yedek oturtmanın oyuncu için adaletsizlik olacağını savundu.



