Bodo maçı öncesi Galatasaray'dan sürpriz Yunus Akgün kararı

Öte yandan Hasan Şaş da Bodo/Glimt maçında Yunus Akgün'ün ilk 11'de sahaya çıkacağını ileri sürdü. Singo hariç Galatasaray'ın Bodo/Glimt karşısına Liverpool maçındaki 11'le çıkacağını söyleyen Hasan Şaş, "Yani Yunus Akgün başlayacak. Sane'nin çıkması Okan Hoca için bonus oldu, iyi de oldu" dedi.







