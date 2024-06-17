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Spor

Bugün hangi maçlar var? EURO 2024 günün maç programı - 17 Haziran Pazartesi

10:15 - 17/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:16 - 17/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

‘Bugün hangi maçlar var?’ sorusu EURO 2024 kapsamında milyonlarca futbolsever tarafından sorgulanıyor. Dün akşam C grubunda Slovenya ve Danimarka 1-1 berabere kaldı. Sırbistan ise İngiltere’ye 1-0 mağlup oldu. D grubunda ise Polonya Hollanda’ya 2-1 mağlup oldu. Bugün D grubunda 1 maç, E grubunda ise 2 maç oynanacak. Peki, EURO 2024’te bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte 17 Haziran Pazartesi günün maç programı…

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EURO 2024’te heyecan hız kesmeden devam ediyor.


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Turnuvada 16 Haziran Pazar günü C grubunda Slovenya ve Danimarka 1-1 berabere kaldı.


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Sırbistan ise İngiltere’ye 1-0 mağlup oldu.

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D grubunda ise Polonya Hollanda’ya 2-1 mağlup oldu.


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Bugün turnuvada toplamda 3 maç oynanacak. 

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EURO 2024’TE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

17 Haziran Pazartesi günün maç programı şu şekilde;


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D Grubu

22.00 Avusturya - Fransa (TRT 1)


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E Grubu

16.00 Romanya - Ukrayna (TRT 1)



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19.00 Belçika - Slovakya (TRT 1)

#EURO 2024
#Avrupa Futbol Şampiyonası
#Fransa
#Romanya
#Belçika
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