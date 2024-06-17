‘Bugün hangi maçlar var?’ sorusu EURO 2024 kapsamında milyonlarca futbolsever tarafından sorgulanıyor. Dün akşam C grubunda Slovenya ve Danimarka 1-1 berabere kaldı. Sırbistan ise İngiltere’ye 1-0 mağlup oldu. D grubunda ise Polonya Hollanda’ya 2-1 mağlup oldu. Bugün D grubunda 1 maç, E grubunda ise 2 maç oynanacak. Peki, EURO 2024’te bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte 17 Haziran Pazartesi günün maç programı…
EURO 2024’te heyecan hız kesmeden devam ediyor.
Turnuvada 16 Haziran Pazar günü C grubunda Slovenya ve Danimarka 1-1 berabere kaldı.
Sırbistan ise İngiltere’ye 1-0 mağlup oldu.
D grubunda ise Polonya Hollanda’ya 2-1 mağlup oldu.
Bugün turnuvada toplamda 3 maç oynanacak.
EURO 2024’TE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
17 Haziran Pazartesi günün maç programı şu şekilde;
D Grubu
22.00 Avusturya - Fransa (TRT 1)
E Grubu
16.00 Romanya - Ukrayna (TRT 1)
19.00 Belçika - Slovakya (TRT 1)