‘Bugün hangi maçlar var?’ sorusu EURO 2024 kapsamında milyonlarca futbolsever tarafından sorgulanıyor. Dün akşam C grubunda Slovenya ve Danimarka 1-1 berabere kaldı. Sırbistan ise İngiltere’ye 1-0 mağlup oldu. D grubunda ise Polonya Hollanda’ya 2-1 mağlup oldu. Bugün D grubunda 1 maç, E grubunda ise 2 maç oynanacak. Peki, EURO 2024’te bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte 17 Haziran Pazartesi günün maç programı…

1 / 9 EURO 2024’te heyecan hız kesmeden devam ediyor.



2 / 9 Turnuvada 16 Haziran Pazar günü C grubunda Slovenya ve Danimarka 1-1 berabere kaldı.



3 / 9 Sırbistan ise İngiltere’ye 1-0 mağlup oldu.

4 / 9 D grubunda ise Polonya Hollanda’ya 2-1 mağlup oldu.



5 / 9 Bugün turnuvada toplamda 3 maç oynanacak.

6 / 9 EURO 2024’TE BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 17 Haziran Pazartesi günün maç programı şu şekilde;



7 / 9 D Grubu 22.00 Avusturya - Fransa (TRT 1)



8 / 9 E Grubu 16.00 Romanya - Ukrayna (TRT 1)



