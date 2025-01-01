Çağlar Söyüncü'den taraftara mesaj: 'Şampiyon olacağımıza inancım tam'

Fenerbahçeli futbolcu Çağlar Söyüncü, yaptığı açıklama ile taraftara mesaj gönderdi. Şampiyon olacaklarına inandıklarını belirten Söyüncü, "2025'e tek hedefle giriyoruz" ifadelerini kullandı:
Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Çağlar Söyüncü, taraftara mesaj gönderdi.
Sabah'a konuşan Söyüncü, şampiyonluğa inandıklarını söyledi. Çağlar Söyüncü'nün açıklamaları şu şekilde:
"Şampiyonluğa susamış bir takım ve büyük Fenerbahçe camiamızın tarifsiz desteği var. 2025'e tek hedefle giriyoruz."
"Fenerbahçeli olmak, milyonları temsil etmek ve bu kulübe hizmet etmek bizim için sadece bir görev değil, aynı zamanda en büyük motivasyon kaynağı."
"Camiamızın desteğiyle hep birlikte en güzel günlere ulaşacağımıza olan inancım tam."