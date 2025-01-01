Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Çağlar Söyüncü'den taraftara mesaj: 'Şampiyon olacağımıza inancım tam'

Çağlar Söyüncü'den taraftara mesaj: 'Şampiyon olacağımıza inancım tam'

Haber Merkezi
14:311/01/2025, Çarşamba
G: 1/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçeli futbolcu Çağlar Söyüncü, yaptığı açıklama ile taraftara mesaj gönderdi. Şampiyon olacaklarına inandıklarını belirten Söyüncü, "2025'e tek hedefle giriyoruz" ifadelerini kullandı:

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Çağlar Söyüncü, taraftara mesaj gönderdi.

Sabah'a konuşan Söyüncü, şampiyonluğa inandıklarını söyledi. Çağlar Söyüncü'nün açıklamaları şu şekilde:

"Şampiyonluğa susamış bir takım ve büyük Fenerbahçe camiamızın tarifsiz desteği var. 2025'e tek hedefle giriyoruz."

"Fenerbahçeli olmak, milyonları temsil etmek ve bu kulübe hizmet etmek bizim için sadece bir görev değil, aynı zamanda en büyük motivasyon kaynağı."

"Camiamızın desteğiyle hep birlikte en güzel günlere ulaşacağımıza olan inancım tam."

#Fenerbahçe
#Çağlar Söyüncü
#Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
81 İLDE 77.477 PERSONEL ALIMI YAPILACAK! İŞKUR son dakika açıkladı: Hemşire, ön muhasebeci, aşçı, şoför...