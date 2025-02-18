Canlı yayında duyurdular: ‘Osimhen için bu şartlar yerine getirilirse transfer gerçekleşir'

Galatasaray forması giyen golcü yıldız Victor Osimhen hakkında İtalyan basınından çarpıcı bir açıklama geldi.
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'nin Galatasaray'a kiralık olarak gönderdiği Victor Osimhen için yeni iddialar gelmeye devam ediyor.
Galatasaray'ın Nijeryalı golcünün bonservisini alma yönünde çalışmaları olduğu konuşulurken Fabrizio Romano'dan oyuncuyla ilgili açıklama geldi.
BU ŞARTLARI VEREN ONU ALIR
Viva el Futbol'un canlı yayın konuğu olan Fabrizio Romano, "Oyuncu, Napoli ile sezon başına 11-12 milyon euro net maaş karşılığında yaptığı anlaşmanın ekonomik koşullarını sürdürmeyi hedefliyor.
Bunu yüzde 100 biliyorum. Bu şartları ona kim verirse, Osimhen'i alır." dedi.
İtalyan gazeteci ayrıca Osimhen'in geçen yaz Suudi Arabistan'a gitmeye hazır olduğunu söyledi.
Golcü futbolcunun Al-Ahli'ye transfer olmak üzereyken Napoli'nin son anda fiyat yükseltmesinden dolayı anlaşmanın gerçekleşmediğini belirtti.