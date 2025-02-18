Canlı yayında duyurdular: ‘Osimhen için bu şartlar yerine getirilirse transfer gerçekleşir'

BU ŞARTLARI VEREN ONU ALIR

Viva el Futbol'un canlı yayın konuğu olan Fabrizio Romano, "Oyuncu, Napoli ile sezon başına 11-12 milyon euro net maaş karşılığında yaptığı anlaşmanın ekonomik koşullarını sürdürmeyi hedefliyor.



