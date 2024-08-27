Carlo Ancelotti’den Arda Güler’e: ‘İyi bir fırsat’

İspanya La Liga devi Real Madrid ligin 2. haftasında evinde Valladolid’i konuk etti. Milli yıldız Arda Güler’in forma giydiği maçta Real Madrid rakibini 3-0 mağlup etti. Arda Güler istatistiği ve performansı teknik direktör Carlo Ancelotti tarafından beğeni aldı. Tecrübeli teknik adam maçın ardından genç yıldız hakkında açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde.
İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler'in bu sezon takımda daha fazla süre alacağı öne sürüldü.
İspanya'da yayın yapan AS gazetesinde yer alan haberde; Eflatun beyazlı ekibin genç cevhere, takımın teknik direktörü Carlo Ancelotti tarafından daha fazla süre verileceği yazıldı.
La Liga'ya şampiyonluk parolasıyla başlayan Madrid devinin, Real Valladolid karşısında aldığı 3-0'lık galibiyette Arda Güler'in gösterdiği performansa dikkat çekilirken, 19 yaşındaki hücum oyuncusunun Valladolid karşılaşmasında rakip kaleyi 5 kez yokladığı belirtildi.
Arda'nın 3 kez faul ile durdurulduğu hatırlatılırken, bu rakamların, Arda Güler'in Real Madrid'e imza attığından bu yana ulaştığı en yüksek veriler olduğu kaydedildi.
Real Madrid cephesinde milli futbolcunun durumunun net olduğu ve genç oyuncunun bu sezon daha fazla süre alacağı kaydedildi.
Ayrıca Ancelotti karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, Arda Güler'in çok yönlü bir oyuncu olduğunu söyleyerek, "Arda Güler orta saha olarak başladı ancak sağ kanatta da oynayabiliyor.
Her maç Real Madrid seviyesinde olmak için iyi bir fırsattır.’’ ifadelerini kullandı.