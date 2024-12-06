Carlo Ancelotti’den flaş sözler: ‘Mbappe en iyi performansını sergilemiyor’

İspanya La Liga 16. haftasında Real Madrid’in Athletic Bilbao’ya 2-1 yenilmesinin ardından yıldız futbolcu Kylian Mbappe’ye tepkiler büyüyor. Maçın 68. dakikasın penaltı kaçıran Fransız yıldız gösterdiği performans ile eleştiri odağı oldu. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti Kylian Mbappe hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar.
Real Madrid'in bu sezon kadrosuna kattığı Kylian Mbappe, İspanya'da tartışmaların odağındaki isim olmaya devam ediyor.
Madrid ekibinde şu ana kadar gösterdiği performans yetersiz bulunan Fransız yıldız golcü, son oynanan Athletic Bilbao maçında kaçırdığı penaltıyla sabırları taşırdı.
İspanyol medyasında birçok habere konu olan Mbappe, gündemin bir numaralı ismi olmaya devam ediyor.
Bu sırada, Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Mbappe için açıklamalamalarda bulundu.
Mbappe'nin şu anda en iyi seviyesinde olmadığını ifade eden İtalyan teknik adam, "Kylian henüz en iyi performansını sergilemiyor, ancak adaptasyon için ona zaman tanımalıyız" şeklinde konuştu.
Deneyimli teknik adam son olarak, Fransız yıldızın gol katkısına da değinerek, "Şu ana kadar 10 gol attı. Daha iyi olabilir, ama çok çalışıyor" ifadelerini kullandı.
Real Madrid formasıyla 20 karşılaşmada görev alan Mbappe, 10 gol 2 asistlik katkı sağladı.