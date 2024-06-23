Çekya'ya sakatlık şoku: Yıldız oyuncu Türkiye maçında yok

A Milli Takımımz, F Grubu son maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde Çekya takımında yıldız oyuncu sakatlandı. Golcü isim Türkiye maçında forma giyemeyecek. İşte detaylar...
A Milli Takımımz, EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek.
Mücadele 26 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.
Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
Milliler sahadan en az bir puanla ayrılması durumunda grubu ikinci sırada tamamlamayı garantileyecek.
Zorlu mücadele öncesinde Çekya Milli Takımı'na kötü haber geldi.
Yıldız oyuncularından Patrcik Schick sakatlandı.
Golcü isim Türkiye karşısında forma giyemeyecek.
Şu ana kadar iki maçta ilk 11 başlayan Schick 1 kez fileleri havalandırdı.