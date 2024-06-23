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Spor

Çekya'ya sakatlık şoku: Yıldız oyuncu Türkiye maçında yok

22:59 - 23/06/2024 Pazar
Güncelleme: 22:59 - 23/06/2024 Pazar
Yeni Şafak

A Milli Takımımz, F Grubu son maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesinde Çekya takımında yıldız oyuncu sakatlandı. Golcü isim Türkiye maçında forma giyemeyecek. İşte detaylar...

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A Milli Takımımz, EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek.

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Mücadele 26 Haziran Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.


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Karşılaşma Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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Milliler sahadan en az bir puanla ayrılması durumunda grubu ikinci sırada tamamlamayı garantileyecek.

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Zorlu mücadele öncesinde Çekya Milli Takımı'na kötü haber geldi.

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Yıldız oyuncularından Patrcik Schick sakatlandı.

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Golcü isim Türkiye karşısında forma giyemeyecek.

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Şu ana kadar iki maçta ilk 11 başlayan Schick 1 kez fileleri havalandırdı.



#Çekya
#Patrick Schick
#Türkiye
#EURO 2024
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