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Cengiz Ünder'den flaş karar! Ara transferde...

Cengiz Ünder'den flaş karar! Ara transferde...

10:1819/12/2024, Perşembe
G: 19/12/2024, Perşembe
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Ara transfer döneminde Fenerbahçe'den ayrılması beklenen isimler arasında gösterilen Cengiz Ünder, kariyeriyle ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin geçen sezon Marsilya'dan 15 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Cengiz Ünder'in adı, ara transfer döneminde ayrılacak futbolcular arasında geçiyordu.

Sarı-lacivertlilerin milli futbolcusunun az süre bulmasına rağmen Jose Mourinho ile ilişkisinin oldukça iyi ve Fenerbahçe'de mutlu olduğu belirtildi.

Bu sezon sadece 4 maçta forma süre bulan Cengiz Ünder, Sabah'ta yer alan habere göre ara transfer döneminde kendisine gelebilecek teklifleri şimdiden menajeri vasıtasıyla geri çevirdi.

2027 yılında sözleşmesi bitecek olan ve sadece Fenerbahçe'ye odaklandığı belirtilen Cengiz Ünder'in forma savaşı vermeye devam edeceği aktarıldı.

Cengiz Ünder bu sezon Fenerbahçe formasıyla 4 maçta 234 dakika süre buldu. 27 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.

#Cengiz Ünder
#Fenerbahçe
#Transfer

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