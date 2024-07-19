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Spor

Cenk Tosun: ‘Büyük Fenerbahçe taraftarı…’

09:51 - 19/07/2024 Cuma
Güncelleme: 10:06 - 19/07/2024 Cuma
Yeni Şafak

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe dün akşam İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile karşılaştı. Maç sarı-lacivertlilerin 5-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Fenerbahçe’nin Beşiktaş’tan transfer ettiği tecrübeli golcü Cenk Tosun maç sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde.

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Yeni sezon çalışmaları kapsamında son hazırlık maçında İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'le karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 5-1 mağlup etti. 

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Cenk Tosun maç sonrasında dikkat çekici açıklamalarda bulundu. 

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Cenk Tosun, "Büyük Fenerbahçe taraftarı ile buluşmak çok güzel oldu.


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Bugünü iple çekiyordum. 

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Gerçekten çok mutluyum. 

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Çok net bir galibiyet aldık. 

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Takım arkadaşlarımı kutlamak istiyorum. 

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Çok mutluyuz." dedi.


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Fenerbahçe'ye adapte olmakta sorun yaşamadığını belirten Tosun, "Hiç adaptasyon sorunu yaşamadım.


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Arkadaşlarım günümü kolaylaştırdı diyebilirim.


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Milli Takım'dan arkadaşlarım var.


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Dışarıda görüştüğüm Edin ve Dusan var.


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Gerçekten hiç adaptasyon sorunu yaşamadım.


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Takım arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum." şeklinde konuştu.


#Cenk Tosun
#Fenerbahçe
#Hull City
#Beşiktaş
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