Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe dün akşam İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile karşılaştı. Maç sarı-lacivertlilerin 5-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Fenerbahçe’nin Beşiktaş’tan transfer ettiği tecrübeli golcü Cenk Tosun maç sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Detaylar haberimizde.
Yeni sezon çalışmaları kapsamında son hazırlık maçında İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'le karşılaşan Fenerbahçe, rakibini 5-1 mağlup etti.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Cenk Tosun maç sonrasında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
Cenk Tosun, "Büyük Fenerbahçe taraftarı ile buluşmak çok güzel oldu.
Bugünü iple çekiyordum.
Gerçekten çok mutluyum.
Çok net bir galibiyet aldık.
Takım arkadaşlarımı kutlamak istiyorum.
Çok mutluyuz." dedi.
Fenerbahçe'ye adapte olmakta sorun yaşamadığını belirten Tosun, "Hiç adaptasyon sorunu yaşamadım.
Arkadaşlarım günümü kolaylaştırdı diyebilirim.
Milli Takım'dan arkadaşlarım var.
Dışarıda görüştüğüm Edin ve Dusan var.
Gerçekten hiç adaptasyon sorunu yaşamadım.
Takım arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum." şeklinde konuştu.