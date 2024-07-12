Cenk Tosun'da sıcak gelişme: Ezeli rakibe gidiyor

Beşiktaş ile sözleşmesini uzatmayan Cenk Tosun'un siyah-beyazlı takımın ezeli rakibine imza atmaya yakında olduğu bildirildi.
Uzun yıllar Beşiktaş forması giyen Cenk Tosun'un siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi sona erdi.
Şu an boşta olan 33 yaşındaki golcü, siyah-beyazlıların ezeli rakibine transfer oluyor.
Michy Batshuayi'yi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'nin Cenk Tosun için resmi teklifte bulunduğu bildirildi.
Sports Digitale'in aktardığı haberde, milli futbolcunun sarı-lacivertli kulüple anlaşmaya çok yakın belirtildi.
Beşiktaş, Cenk Tosun ile sözleşme uzatma konusunda yaptığı görüşmelerden sonuç alamamıştı.
Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla toplamda çıktığı 227 maçta, 96 gol atıp 30 asist kaydetti.