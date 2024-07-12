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Spor

Cenk Tosun'da sıcak gelişme: Ezeli rakibe gidiyor

14:33 - 12/07/2024 Cuma
Güncelleme: 14:57 - 12/07/2024 Cuma
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Beşiktaş ile sözleşmesini uzatmayan Cenk Tosun'un siyah-beyazlı takımın ezeli rakibine imza atmaya yakında olduğu bildirildi.

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Uzun yıllar Beşiktaş forması giyen Cenk Tosun'un siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi sona erdi.

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Şu an boşta olan 33 yaşındaki golcü, siyah-beyazlıların ezeli rakibine transfer oluyor.

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Michy Batshuayi'yi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'nin Cenk Tosun için resmi teklifte bulunduğu bildirildi.

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Sports Digitale'in aktardığı haberde, milli futbolcunun sarı-lacivertli kulüple anlaşmaya çok yakın belirtildi.

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Beşiktaş, Cenk Tosun ile sözleşme uzatma konusunda yaptığı görüşmelerden sonuç alamamıştı.

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Cenk Tosun, siyah-beyazlı formayla toplamda çıktığı 227 maçta, 96 gol atıp 30 asist kaydetti.

#Beşiktaş
#Cenk Tosun
#Fenerbahçe
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