Cimbom taraftarını heyecanlandıracak gelişme! Avrupa'nın dev yıldızı İstanbul yolunda!

Galatasaray transfer sezonunun kapanmasına sayılı günler kala bombayı patlatıyor. Cimbom Avrupa devinde forma giyen yıldız futbolcuyu transfer etmek istiyor. Bu dev takviyeyle transfer sezonu tamamlamayı hedefleyen sarı-kırmızılılar hem kulübü hem de oyuncuyu ikna etme çabalarına başladı. Detaylar haberimizde.
Transfer döneminin kapanmasına az süre kala çalışmalarına hız kesmeden devam eden Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray'ın, Arsenal'den Jorginho'yu gündemine aldığı iddia edildi.
İngiliz medyasından The Sun'da yer alan habere göre; Galatasaray, Arsenal'in yıldızı Jorginho'yu transfer etmeyi planlıyor.
İtalyan orta sahanın takımıyla sözleşmesinin bir yıldan az kaldığı vurgulanırken, sarı kırmızılıların bu kozu kullanarak hem oyuncuyu hem de İngiliz ekibini ikna etmeyi hedeflediği ileri sürüldü.
32 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusunun bu sezon forma giymediğine dikkat çekilen haberde, Arsenal'in orta saha rotasyonunda ihtiyaç duyduğu kadro derinliğinde Jorginho'ya önem verildiği aktarıldı.
İngiltere Premier League takımında teknik patron Mikel Arteta'nın Jorginho'yu rotasyonda ve saha dışında takıma verdiği destekten ötürü geniş kafilede yer almasını istediği yazıldı.
Galatasaray, Arsenal'in bu kararına rağmen tecrübeli orta saha için girişimlerini sürdüreceği kaydedildi.
Öte yandan yeni transfer Mikel Merino'nun, ilk antrenmanda omuz sakatlığı yaşaması ve birkaç hafta sahalardan uzak kalacak olması sebebiyle Jorginho'nun ön plana çıktığı belirtildi.
Haberde yer alan bir diğer detayda ise Galatasaray'ın Manchester United forması giyen Casemiro'ya ilgisinin olduğu ancak Erik ten Hag'ın, deneyimli orta saha oyuncusunun ayrılmasına izin vermemesinin ardından sarı kırmızılıların Jorginho'ya yöneldiği öne sürüldü.
Jorginho'nun Arsenal ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.
İngiliz ekibinde 52 maçta forma giyen yıldız futbolcu, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.