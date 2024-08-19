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Spor

Fenerbahçe'de ayrılık! Başakşehir'le anlaştı

Tuğçe Erginkoç
12:24 - 19/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:01 - 19/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Süper Lig'de son olarak Göztepe deplasmanında 1 puanla dönen Fenerbahçe'de, teknik direktör Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan yıldız isim Başakşehir'e imza atıyor.

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Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, ikinci haftada deplasmanda karşılaştığı Göztepe ile 2-2 berabere kaldı.

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Sarı-lacivertlilerde transfer çalışmaları da aralıksız sürüyor.

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Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun planları arasında yer almayan Miguel Crespo'nun yeni takımı belli oldu.

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Portekiz basınından O Jogo'da yer alan habere göre Crespo, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'e gidiyor.

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Orta saha oyuncusunun, İstanbul ekibine imza atmak üzere olduğu bilgisi paylaşıldı.

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27 yaşındaki Portekizli futbolcu, Fenerbahçe'ye 2021 yılında transfer olmuştu.

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Sarı-lacivertli ekibin formasıyla toplamda 80 karşılaşmada görev alan Crespo, 5 gol atarken 7 de asist yaptı.

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Fransa pasaportu da bulunan Portekizli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro...

#Fenerbahçe
#Başakşehir
#Transfer
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