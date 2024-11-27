Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımında kariyerini sürdüren dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo mahkemelik oldu. 39 yaşındaki yıldızın Manchester United'da forma giydiği döneme dair çarpıcı bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar.
Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'da cilt bakımları için tercih ettiği Doktor Rosh, çarpıcı bir iddiada bulundu.
Rosh'un Ronaldo'nun bazı güzellik bakımları için kendisine para ödemediğini öne sürdü.
Rosh, Ronaldo'nun kendisine 50 bin euro borcu olduğunu belirtti.
Ronaldo hakkında hukuki süreç başlatan Rosh, konuya ilişkin daha fazla açıklamada bulunmadı.