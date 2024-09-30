logo
EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
Anasayfa
Spor
Futbol
Cristiano Ronaldo'dan herkesi şaşırtan karar: Futbol tarihine geçmek için harekete geçti

Cristiano Ronaldo'dan herkesi şaşırtan karar: Futbol tarihine geçmek için harekete geçti

Haber Merkezi
14:5630/09/2024, Pazartesi
G: 30/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

39 yaşındaki Cristiano Ronaldo, dünya futbol tarihinde bir ilki başarmak için harekete geçti. Yıldız oyuncunun bu kararını kimse beklemiyordu.

39 yaşındaki Cristiano Ronaldo, 2023 yılı başında Al-Nassr'a imza atmıştı.

Yıldız futbolcu, dünyanın en önemli oyuncuları arasına adını yazdırmıştı.

Suudi Arabistan ekibiyle 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Ronaldo, mukavelesinin son yılına girdi.

Ünlü gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Al-Nassr, Cristiano Ronaldo ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı.

Haberde Ronaldo'nun futbola devam etmek istediği vurgulandı.

Aynı zamanda Ronaldo, 2026 Dünya Kupası'nda oynamak istiyor.

Cristiano Ronaldo 2026 Dünya Kupası'nda yer alması halinde 6 farklı Dünya Kupası'nda oynayan ilk futbolcu olarak tarihe geçecek.

#Cristiano Ronaldo
#Portekiz
#Al Nassr

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
Kudüs
Ramazan
Seçim
Spor
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK burs ve kredi başvuru takvimi açıklandı mı, ne zaman? KYK burs başvuruları hangi tarihte başlayacak?