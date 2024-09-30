Cristiano Ronaldo'dan herkesi şaşırtan karar: Futbol tarihine geçmek için harekete geçti

39 yaşındaki Cristiano Ronaldo, dünya futbol tarihinde bir ilki başarmak için harekete geçti. Yıldız oyuncunun bu kararını kimse beklemiyordu.
39 yaşındaki Cristiano Ronaldo, 2023 yılı başında Al-Nassr'a imza atmıştı.
Yıldız futbolcu, dünyanın en önemli oyuncuları arasına adını yazdırmıştı.
Suudi Arabistan ekibiyle 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Ronaldo, mukavelesinin son yılına girdi.
Ünlü gazeteci Nicolo Schira'nın haberine göre; Al-Nassr, Cristiano Ronaldo ile yeni sözleşme görüşmelerine başladı.
Haberde Ronaldo'nun futbola devam etmek istediği vurgulandı.
Aynı zamanda Ronaldo, 2026 Dünya Kupası'nda oynamak istiyor.
Cristiano Ronaldo 2026 Dünya Kupası'nda yer alması halinde 6 farklı Dünya Kupası'nda oynayan ilk futbolcu olarak tarihe geçecek.