Daha taksidi bitmemişti: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık yolda

Süper Lig'de sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, gönderilecek oyuncuları büyük ölçüde netleştirdi. Sürpriz bir isimle de yollar ayrılabilir.
Fenerbahçe'de yaprak dökümü başladı. Serdar Aziz'in ardından o isimle de yolların ayrılması bekleniyor. İşte ayrıntılar...
Geçen sezon başında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Cengiz Ünder, yeni dönem kapında ve hazırlık maçlarında teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremedi.
Fotomaç'ta yer alan habere göre Portekizli çalıştırıcının yönetime sunduğu 'ayrılacaklar' raporunda Cengiz'in de adının yer aldığı belirtildi.
Sarı-lacivertliler, geçen sezon KAP'a yaptığı açıklamada; Cengiz'in 15 milyon euro'luk bonservisinin 4 yılda ödeneceğini duyurmuştu.
3 milyon 750 bin euro'luk ilk ödeme geçtiğimiz sezonda yapıldı.
Geride ödenmesi gereken 11 milyon 250 bin euro var. Yani Cengiz'in borcunun 4'te 3'ü duruyor ve 27 yaşındaki oyuncu, taksitleri bitmeden F.Bahçe'ye veda edecek.
Oyuncunun menajerine 'kulüp bul' talimatı verildiği ileri sürüldü.
Jose, Petrolul, Wacker ve Hajduk maçlarında 11'de şans verdiği Cengiz Ünder'i Strasbourg karşılaşmasında ikinci yarı oyuna alırken, Hull City mücadelesinde ise sadece 8 dakika oynattı.
Cengiz, 5 hazırlık maçında da performansıyla beklentilerin altında kaldı.
Jose Mourinho, 2021'de Roma'ya imza attıktan bir süre sonra Cengiz Ünder'in Marsilya'ya transferini onaylamış ve milli yıldızla çalışmamıştı.