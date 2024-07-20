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Spor

Daha taksidi bitmemişti: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık yolda

10:33 - 20/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 10:45 - 20/07/2024 Cumartesi
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Süper Lig'de sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, gönderilecek oyuncuları büyük ölçüde netleştirdi. Sürpriz bir isimle de yollar ayrılabilir.

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Fenerbahçe'de yaprak dökümü başladı. Serdar Aziz'in ardından o isimle de yolların ayrılması bekleniyor. İşte ayrıntılar...

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Geçen sezon başında Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Cengiz Ünder, yeni dönem kapında ve hazırlık maçlarında teknik direktör Jose Mourinho'nun gözüne giremedi.

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Fotomaç'ta yer alan habere göre Portekizli çalıştırıcının yönetime sunduğu 'ayrılacaklar' raporunda Cengiz'in de adının yer aldığı belirtildi.

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Sarı-lacivertliler, geçen sezon KAP'a yaptığı açıklamada; Cengiz'in 15 milyon euro'luk bonservisinin 4 yılda ödeneceğini duyurmuştu.







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3 milyon 750 bin euro'luk ilk ödeme geçtiğimiz sezonda yapıldı.





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Geride ödenmesi gereken 11 milyon 250 bin euro var. Yani Cengiz'in borcunun 4'te 3'ü duruyor ve 27 yaşındaki oyuncu, taksitleri bitmeden F.Bahçe'ye veda edecek.




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Oyuncunun menajerine 'kulüp bul' talimatı verildiği ileri sürüldü.



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Jose, Petrolul, Wacker ve Hajduk maçlarında 11'de şans verdiği Cengiz Ünder'i Strasbourg karşılaşmasında ikinci yarı oyuna alırken, Hull City mücadelesinde ise sadece 8 dakika oynattı.


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Cengiz, 5 hazırlık maçında da performansıyla beklentilerin altında kaldı.


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Jose Mourinho, 2021'de Roma'ya imza attıktan bir süre sonra Cengiz Ünder'in Marsilya'ya transferini onaylamış ve milli yıldızla çalışmamıştı.

#Fenerbahçe
#Jose Mourinho
#Cengiz Ünder
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