Davinson Sanchez Premier Lig'e mi dönüyor? Flaş iddia

Kolombiya Milli Takımı ile 2024 Copa America'da final oynama başarısı gösteren Galatasaray'ın 28 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu Davinson Sanchez'e son olarak Premier Lig ekibi talip oldu. İşte ayrıntılar...
Galatasaray'ın yıldız defans oyuncusu Davinson Sanchez, İngiltere Premier Lig ekiplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.
Copa America'da milli takımıyla başarılı bir performans sergileyen Kolombiyalı oyuncuya son olarak Crystal Palace'ın talip olduğu iddia edildi.
EURO 2024'te yıldızlaşan ve Liverpool, Manchester United ile Arsenal gibi takımları peşine takan Marc Guehi'yi satmaya hazırlanan İngiliz ekibi, yerini Sanchez ile doldurmayı planlıyor.
28 yaşındaki Kolombiyalı stoperi bir diğer Premier Lig ekibi Everton ile İtalya Serie A'dan Napoli de takip ediyor.
ÜST DÜZEY PERFORMANS
2027 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Sanchez, 2023-2024 yaz transfer döneminde 9 milyon euro karşılığında transfer edildi.
Sarı-kırmızılı takım, Kolombiyalı oyuncunun satışından en az 30 milyon euro bonservis geliri bekliyor.
Galatasaray'da özellikle Avrupa maçlarında gösterdiği performansla tekrar ilgiyi üzerine çeken Sanchez, Copa America 2024'te de başarılı performansını sürdürdü.