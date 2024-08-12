Değişik yapılmadı, gol geldi: Arda Turan ilk maçında kırmızı kart gördü

Trendyol Süper Lig 1. haftasında ligin yeni ekiplerinden Eyüpspor deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 64’ Samu Saiz ve 76’ Serigo Cordova’dan geldi. Alanyaspor’un golünden sonra teknik direktör Arda Turan yoğun itirazları sonucu kırmızı kart gördü. Detaylar haberimizde.
Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, ligin ilk maçında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.
Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan maçta İstanbul temsilcisinin teknik direktörü Arda Turan, yoğun itirazdan kırmızı kart gördü.
64. dakikada Eyüpspor'da Ahmed'in soldan pasında Saiz ceza sahası yayının az gerisinden uzak köşeye harika vurdu ve topu filelere gönderdi.
Bu gol aynı zamanda Eyüpspor'un Süper Lig tarihindeki ilk golü oldu.
Golü kaydeden Samu Saiz de bu golle İstanbul ekibinin Süper Lig'deki ilk golünü atarak tarihe geçti.
76. dakikada Alanyaspor'da Augusto'nun sağdan çizgiye inerek çevirdiği pasta Serdar ön direkte topa dokunamadı ve arka direğe açılan topa Cardova vurdu, savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu.
Alanyaspor'un skoru dengelemesinin ardından Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, değişikliğin yapılmamasının ardından hakeme yoğun itirazlarda bulundu.
Adeta çılgına dönen teknik adam kırmızı kart ile oyundan atıldı.
Genç teknik adam, böylelikle Süper Lig'de teknik direktör olarak çıktığı ilk karşılaşmada kırmızı kart gördü.