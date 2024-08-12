Değişik yapılmadı, gol geldi: Arda Turan ilk maçında kırmızı kart gördü

Trendyol Süper Lig 1. haftasında ligin yeni ekiplerinden Eyüpspor deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 64’ Samu Saiz ve 76’ Serigo Cordova’dan geldi. Alanyaspor’un golünden sonra teknik direktör Arda Turan yoğun itirazları sonucu kırmızı kart gördü. Detaylar haberimizde.

1 / 9 Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, ligin ilk maçında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.



2 / 9 Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan maçta İstanbul temsilcisinin teknik direktörü Arda Turan, yoğun itirazdan kırmızı kart gördü.



3 / 9 64. dakikada Eyüpspor'da Ahmed'in soldan pasında Saiz ceza sahası yayının az gerisinden uzak köşeye harika vurdu ve topu filelere gönderdi.



4 / 9 Bu gol aynı zamanda Eyüpspor'un Süper Lig tarihindeki ilk golü oldu.

5 / 9 Golü kaydeden Samu Saiz de bu golle İstanbul ekibinin Süper Lig'deki ilk golünü atarak tarihe geçti.

6 / 9 76. dakikada Alanyaspor'da Augusto'nun sağdan çizgiye inerek çevirdiği pasta Serdar ön direkte topa dokunamadı ve arka direğe açılan topa Cardova vurdu, savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu.



7 / 9 Alanyaspor'un skoru dengelemesinin ardından Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, değişikliğin yapılmamasının ardından hakeme yoğun itirazlarda bulundu.

8 / 9 Adeta çılgına dönen teknik adam kırmızı kart ile oyundan atıldı.