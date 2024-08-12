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Spor

Değişik yapılmadı, gol geldi: Arda Turan ilk maçında kırmızı kart gördü

10:47 - 12/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:01 - 12/08/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Trendyol Süper Lig 1. haftasında ligin yeni ekiplerinden Eyüpspor deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Maçta kazanan çıkmadı ve 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. Goller dakika 64’ Samu Saiz ve 76’ Serigo Cordova’dan geldi. Alanyaspor’un golünden sonra teknik direktör Arda Turan yoğun itirazları sonucu kırmızı kart gördü. Detaylar haberimizde.

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Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, ligin ilk maçında Alanyaspor ile karşı karşıya geldi.


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Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan maçta İstanbul temsilcisinin teknik direktörü Arda Turan, yoğun itirazdan kırmızı kart gördü.


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64. dakikada Eyüpspor'da Ahmed'in soldan pasında Saiz ceza sahası yayının az gerisinden uzak köşeye harika vurdu ve topu filelere gönderdi.


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Bu gol aynı zamanda Eyüpspor'un Süper Lig tarihindeki ilk golü oldu. 

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Golü kaydeden Samu Saiz de bu golle İstanbul ekibinin Süper Lig'deki ilk golünü atarak tarihe geçti.

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76. dakikada Alanyaspor'da Augusto'nun sağdan çizgiye inerek çevirdiği pasta Serdar ön direkte topa dokunamadı ve arka direğe açılan topa Cardova vurdu, savunmaya da çarpan top ağlarla buluştu.


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Alanyaspor'un skoru dengelemesinin ardından Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, değişikliğin yapılmamasının ardından hakeme yoğun itirazlarda bulundu. 

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Adeta çılgına dönen teknik adam kırmızı kart ile oyundan atıldı.

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Genç teknik adam, böylelikle Süper Lig'de teknik direktör olarak çıktığı ilk karşılaşmada kırmızı kart gördü.


#Eyüpspor
#Alanyaspor
#Arda Turan
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