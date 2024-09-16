Derbi değil 3. Lig maçı: 41 bin 300 taraftar izledi

Tüm şehrin Bursaspor'un hak ettiği yere gelmesi için kenetlendiğini belirten Çokçağlayan, şöyle konuştu:





"Taraftarımız destek çağrısına kayıtsız kalmadı, maça geldi. Çok güzel bir hava yakaladık. Resmi kayıtlara göre 41 bin 300 taraftarımız stada geldi. Bu aynı zamanda da 3. Lig tarihinin rekoru oldu. Taraftarlarımıza minnettarız. Bundan sonraki maçlarda da bu havayı yakalayacağımıza inancımız tam. Mutlu ve gururlu bir gün yaşıyoruz. Bursaspor Kulübünün büyüklüğünü bir kez daha herkese gösterdik."