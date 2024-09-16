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Spor

Derbi değil 3. Lig maçı: 41 bin 300 taraftar izledi

09:54 - 16/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:08 - 16/09/2024 Pazartesi
AA

TFF 3. Lig'de oynanan maçta seyirci rekoru kırıldı. Resmi kayıtlara göre 41 bin 300 taraftarın izlediği karşılaşma bu açıdan lig tarihine geçti.

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Bursaspor'un TFF 3. Lig 1. Grup'un ikinci haftasında Tokat Belediye Plevnespor ile sahasında oynadığı maçı 41 bin 300 taraftar izledi.

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Süper Lig'de şampiyon olduktan sonra geçirdiği kötü sezonların ardından 3. Lig'e gerileyen Bursaspor, tekrar ayağa kalkmak için kulüp başkanı Enes Çelik yönetiminde olumlu hava yakaladı.

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Uzun süredir kapalı olan transfer tahtasını bağış kampanyalarıyla tekrar açan yeşil-beyazlı yönetim, ligin ilk iç saha maçı için taraftarına destek çağrısında bulundu.

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Bu çağrıya karşılık veren Bursaspor taraftarı, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda Tokat Belediye Plevnespor'u ağırladıkları maçta tribünleri doldurmayı başardı.

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Bursaspor, 33. dakikada İlhan Depe, 75. dakikada Mücahit Can Akçay ve 87. dakikada Ahmet İlhan Özek'in golleriyle maçı 3-0 kazandı ve 6 puana ulaştı.

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Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı ve Basın Sözcüsü Emir Çokçağlayan, uzun süredir istedikleri havayı yakaladıklarını söyledi.

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Tüm şehrin Bursaspor'un hak ettiği yere gelmesi için kenetlendiğini belirten Çokçağlayan, şöyle konuştu:


"Taraftarımız destek çağrısına kayıtsız kalmadı, maça geldi. Çok güzel bir hava yakaladık. Resmi kayıtlara göre 41 bin 300 taraftarımız stada geldi. Bu aynı zamanda da 3. Lig tarihinin rekoru oldu. Taraftarlarımıza minnettarız. Bundan sonraki maçlarda da bu havayı yakalayacağımıza inancımız tam. Mutlu ve gururlu bir gün yaşıyoruz. Bursaspor Kulübünün büyüklüğünü bir kez daha herkese gösterdik."

#TFF 3. Lig
#Bursaspor
#Tokat Belediye Plevnespor
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