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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, hangi gün? Süper Lig’de şampiyonluk düğümü çözülüyor

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, hangi gün? Süper Lig’de şampiyonluk düğümü çözülüyor

15:0518/02/2025, Salı
G: 18/02/2025, Salı
Yeni Şafak
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Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı! Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında iki ezeli rakip RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. Ligde 12 maçtır yenilmeyen lider Galatasaray’ın 63 puanı bulunuyor. 9 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe ise 57 puanla 2. sırada yer alıyor. Şampiyonluk düğümünün büyük oranda çözüleceği maçı milyonlarca futbolsever heyecanla bekliyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, hangi gün, saat kaçta? İşte dev maça dair tüm bilgiler.

Trendyol Süper Lig’de derbi heyecanı yaşanıyor.

EZELİ REKABETTE 402. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ile Galatasaray, ezeli rekabette 402. kez karşı karşıya gelecek.


Ligin 25. haftasında RAMS Park’ta oynanacak derbi için geri sayım başladı.


İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 2'si beraberlikle sonuçlandı.


GALATASARAY DEPLASMANDA 3-1 KAZANDI

Son derbide ise Galatasaray ligin 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etti.


SÜPER LİG'DE 135. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 134 kez karşılaştı.


Lig maçlarında Fenerbahçe 53, Galatasaray 37 galibiyet aldı.


Bu maçlarda sarı-lacivertliler 164 gol, sarı-kırmızılılar ise 133 gol kaydetti.


GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ HANGİ GÜN, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00’de başlayacak.


#Galatasaray
#Fenerbahçe
#Trendyol Süper Lig

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