Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı! Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında iki ezeli rakip RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek. Ligde 12 maçtır yenilmeyen lider Galatasaray’ın 63 puanı bulunuyor. 9 maçtır kaybetmeyen Fenerbahçe ise 57 puanla 2. sırada yer alıyor. Şampiyonluk düğümünün büyük oranda çözüleceği maçı milyonlarca futbolsever heyecanla bekliyor. Peki, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi ne zaman, hangi gün, saat kaçta? İşte dev maça dair tüm bilgiler.

1 /9 Trendyol Süper Lig’de derbi heyecanı yaşanıyor.

2 /9 EZELİ REKABETTE 402. KARŞILAŞMA Fenerbahçe ile Galatasaray, ezeli rekabette 402. kez karşı karşıya gelecek.



3 /9 Ligin 25. haftasında RAMS Park’ta oynanacak derbi için geri sayım başladı.



4 /9 İki takım arasında oynanan son 10 derbinin 2'si beraberlikle sonuçlandı.



5 /9 GALATASARAY DEPLASMANDA 3-1 KAZANDI Son derbide ise Galatasaray ligin 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etti.



6 /9 SÜPER LİG'DE 135. KARŞILAŞMA Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde 134 kez karşılaştı.



7 /9 Lig maçlarında Fenerbahçe 53, Galatasaray 37 galibiyet aldı.



8 /9 Bu maçlarda sarı-lacivertliler 164 gol, sarı-kırmızılılar ise 133 gol kaydetti.

