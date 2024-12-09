Derbi sonrası Fenerbahçeli yıldıza taraftardan tepki

Sosyal medyada eleştirilerin odak noktası olan tecrübeli oyuncu, büyük üzüntü yaşadı. Edin Dzeko, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 23 maçta 13 gol attı ve Fenerbahçe'nin en çok ağları sarsan isimi konumunda. Edin Dzeko, bu sezon Süper Lig'de 14 maça çıktı ve 8 gol atarken, 1 de asist yaptı.