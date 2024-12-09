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Derbi sonrası Fenerbahçeli yıldıza taraftardan tepki

Derbi sonrası Fenerbahçeli yıldıza taraftardan tepki

12:039/12/2024, Pazartesi
G: 9/12/2024, Pazartesi
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Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 1-0 mağlup olmuştu. Karşılaşma sonrası sarı-lacivertli taraftarlar, takımın deneyimli ismine performansı nedeniyle tepki gösterdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında dev derbide Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Jose Mourinho'nun öğrencileri ezeli rakibi Galatasaray ile verdiği şampiyonluk mücadelesinde sahadan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyordu. Fakat Kanarya zorlu maçtan 1-0'lık skorla mağlup ayrılarak şampiyonluk yarışında büyük bir yara aldı.

Sarı-lacivertlilerde oynanan futbol, taraftarları tatmin etmedi. Ancak buna rağmen 5 net pozisyondan yararlanamayan Fenerbahçe'de kaptan Edin Dzeko'ya tepkiler geldi.

Tüpraş Stadı'ndaki maçın ilk yarısında kaleci Mert'le karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yapan Dzeko'nun topunu Emirhan çizgiden çıkarmıştı. Kaptan, 49'uncu dakikada ise yine Mert'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta gönderdi.

Fotomaç'ta yer alan habere göre Fenerbahçeli taraftarlar 38 yaşındaki oyuncuya bu pozisyonlarda golü bulamamasının ardından büyük tepki gösterdi.

Sosyal medyada eleştirilerin odak noktası olan tecrübeli oyuncu, büyük üzüntü yaşadı. Edin Dzeko, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 23 maçta 13 gol attı ve Fenerbahçe'nin en çok ağları sarsan isimi konumunda. Edin Dzeko, bu sezon Süper Lig'de 14 maça çıktı ve 8 gol atarken, 1 de asist yaptı.

#Fenerbahçe
#Beşiktaş
#Edin Dzeko

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