Derbi sonrasında Jose Mourinho'nun sözleri ortaya çıktı: 'Ancak bilsinler ki'

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 kaybetti. Mücadele sonrasında teknik direktör Jose Mourinho'nun oyuncularıyla yaptığı toplantıda söylediği cümleler ortaya çıktı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaştı.
Mücadeleyi siyah beyazlı takım 1-0 kazandı.
Karşılaşma sonrasında teknik direktör Jose Mourinho'nun oyuncularıyla yaptığı toplantıda söylediği cümleler ortaya çıktı.
Fanatik'te yer alan habere göre Mourinho'nun antrenmandaki sözleri şu şekilde:
"Taraftarımızı üzdük, bunun farkındayım. Kulüplerini çok seviyorlar ve derbiden beklentileri büyüktü."
"Ancak bilsinler ki ben, sizler ve yöneticiler de büyük üzüntü yaşıyor."
"Derbiyi hemen geride bırakmalıyız. Başta Athletic Bilbao olmak üzere önümüzde kazanmamız gereken çok önemli maçlar var."
"Artık onları düşünüp, odaklanmalıyız. Avrupa Ligi’nde hedeflerimize doğru ilerlemek için Bilbao karşısında kazanmalıyız."
"Taraftarımız önünde oynamanın avantajını kullanıp galip gelirsek, bu sonuç bizler ve taraftarlarımız için ayrıca büyük bir moral de olacak. Bizim için yeni hedeflere kilitlenme zamanı. Artık kafanızı kaldırın ve işinize odaklanın."