Derbide dikkat çeken istatistik: Beşiktaş bunu yapabilen tek takım!

Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı iki takımdan biri Beşiktaş olan Mauro Icardi (5; Alanyaspor ile birlikte), lig tarihinde Galatasaray formasıyla siyah-beyazlıların ağlarını en fazla havalandıran iki yabancı oyuncudan biri konumunda (Milan Baros ile birlikte).



