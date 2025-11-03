Derbide şaşkına çeviren detay: Asensio'nun golü öncesi bakın Ersin ne yapmış!

Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu, Fenerbahçe derbisinde kalesinde gördüğü ikinci gol öncesi yaptığı hata sosyal medyada gündem oldu.
Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe karşısında iki farklı öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.
Fenerbahçe'nin Marco Asensio ile bulduğu gol öncesi siyah-beyazlı takımın file bekçisi Ersin Destanoğlu'nun yaptığı hata dikkati çekti.
Mücadelenin 45+3. dakikasında kale vuruşu yapan Ersin Destanoğlu, takım arkadaşlarını sahanın sağ tarafında yönlendirdi.
Beşiktaşlı futbolcular da Fenerbahçe yarı sahasının sağ tarafında kümelendi.
Ersin Destanoğlu ise aut atışında topu takım arkadaşlarının olmadığı sol bölgeye gönderdi.
Bunun üzerine Semedo ile hızlı çıkan sarı-lacivertliler, Beşiktaş savunması yerleşemeden kontra atağa çıktı ve Asensio'nun ayağından skoru 2-2'ye getiren golü kaydetti.
Ersin Destanoğlu'nun gole sebebiyet veren bu hatası sosyal medyada gündem oldu.