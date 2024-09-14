Dev bonservis! Ocakta Beşiktaş'a veda ediyor

Süper Lig'de bu sezon iddialı bir kadro kuran ve başarılı bir grafik çizen Beşiktaş'ta, beklentilerin altında kalan genç futbolcu Ernest Muçi için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte ayrıntılar...
Süper Lig'de geriden kalan yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından biri Beşiktaş oldu.
Geçtiğimiz sezonki kadrosunu büyük oranda yenileyen siyah beyazlı kulüp, yeni transferlerinden oldukça fazla verim aldı.
Öte yandan siyah beyazlılarda takımdaki oyunculardan Ernest Muçi cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği Ernest Muçi, beklentilerin altında kaldı.
Siyah beyazlı kulüp, yıldız futbolcunun bonservisine 10 milyon euro ödemişti. Ancak 23 yaşındaki futbolcu, henüz bekleneni veremedi.
Beşiktaş'tan ayrılıp ayrılmayacağı tartışma konusu olan yıldız futbolcu için dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Legia Varşova'dan transfer edilen Muçi, hayalinin İngiltere olduğunu ve bir gün burada futbol oynamak istediğini söylemişti.
Bunun yanı sıra 23 yaşındaki futbolcu, İngiltere'de oynama hayaline kavuşmaya hazırlanıyor.
Akşam'ın haberine göre; İngiliz futbolunun 2 önemli kulübü, West Ham ve Aston Villa, oyuncuyu yakın takibe aldı.
Beşiktaş'ta Süper Lig ve Avrupa'da göstereceği performansı yakından takip edecek olan İngilizler, devre arasında siyah beyazlıların kapısını yaklaşık 15 milyon Euro'luk bir bedelle çalmayı planlıyor.