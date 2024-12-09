Dirk Kuyt Fenerbahçeli futbolcuyu çok istiyor

Belçika ekibi Beerschot'ta teknik direktörlük görevi yapan eski Fenerbahçeli futbolcu Dirk Kuyt, sarı-lacivertlilerin genç oyuncusunu ara transfer döneminde kadrosuna katmak istiyor.
Eski Fenerbahçe futbolcusu ve Beerschot'ta teknik direktörlük görevi yapan Dirk Kuyt, gözünü ara transfer döneminde Fenerbahçeli futbolcuya kestirdi.
Belçika temsilcisi Kuyt'ın raporu doğrultusunda Fenerbahçeli genç futbolcu için harekete geçti.
Beerschot, Fenerbahçe'den Bartuğ Elmaz'ı renklerine bağlamak istiyor. 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralamak isteyen mor-beyazlılar, sarı-lacivertliler ile görüşmelerini sürdürüyor.
Elmaz, bu sezon toplamda 3 maça çıkarken skor katkısı veremedi.
Belçika Pro Lig'de Dirk Kuyt yönetiminde Beerschot, 17 hafta sonunda 10 puanla son sırada yer alıyor.