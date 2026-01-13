Domenico Tedesco yıldız oyuncunun ismini verdi: 'Onu çok beğeniyorum'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, İtalyan basınına açıklamalarda bulundu. Transfer gündemi hakkında da konuşan Tedesco, Guendouzi'yi çok istediğini ve takıma direkt katkı verdiğini söyledi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, La Gazzetta dello Sport'a açıklamalarda bulundu.
Tedesco, Serie A’da en sevdiği stadyum ve oyuncu hakkında şu yanıtı verdi:
"Marassi: muhteşem. Sonra San Siro, Juventus Stadyumu ve Leipzig'de oynadığım Bergamo'daki stadyum. Oyuncu Bastoni: benim için, topla olsun olmasın, en iyisi."
Tedesco'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Şu anda Fenerbahçe’de olmaktan çok mutluyum. Ancak gelecekte İtalya’da antrenörlük yapacağımdan eminim."
"Guendouzi’yi çok istiyordum. Saha içindeki liderlik karakterini ve enerjisini takıma hemen aşıladı. Antrenmanlarda ve maçlarda asla pes etmeyen bir yapısı var; tam bir savaşçı."
"Nkunku söylentilerini anlıyorum çünkü Christopher'a çok saygı duyuyorum ve birlikte 2022 Almanya Kupası'nı, Leipzig'in tarihindeki ilk kupasını kazandık. Ancak Ocak transfer dönemi tuhaf; kimi transfer edeceğinize karar veremezsiniz; bu tamamen size bağlı değil. Şu anda Christopher'ın Türkiye'ye gelmesinin pek olası olmadığını düşünüyorum."
"Skriniar’ı asla bırakmam. Milan hem saha içinde hem de saha dışında çok önemli: iyi bir insan, harika bir adam, her zaman oynamak istiyor ve ben de onunla aynı fikirdeyim. Burada birçok güçlü oyuncu var: Ederson, savunmanın önünde Alvarez, Asensio, 24 yaşında olan ve bence şimdiden çok iyi olan Oosterwolde"