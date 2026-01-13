Domenico Tedesco yıldız oyuncunun ismini verdi: 'Onu çok beğeniyorum'

"Skriniar’ı asla bırakmam. Milan hem saha içinde hem de saha dışında çok önemli: iyi bir insan, harika bir adam, her zaman oynamak istiyor ve ben de onunla aynı fikirdeyim. Burada birçok güçlü oyuncu var: Ederson, savunmanın önünde Alvarez, Asensio, 24 yaşında olan ve bence şimdiden çok iyi olan Oosterwolde"