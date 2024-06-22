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Spor

Dortmund sokakları 'Özgür Filistin' diye inledi

17:41 - 22/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 17:50 - 22/06/2024 Cumartesi
AA

Binlerce Türk taraftarı, EURO 2024'te oynanacak Portekiz maç öncesi yürüyüş etkinliğine katıldı. Filistin bayraklarının da açıldığı organizasyonda "Özgür Filistin" sloganları atıldı.

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A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) bu akşam Portekiz ile yapacağı maç öncesinde taraftar yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi.

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Dortmund'un Klepping Caddesi'nde gerçekleştirilen yürüyüşe, binlerce Türk taraftar katıldı.

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Büyük coşkuya sahne olan yürüyüşe katılan taraftarlar, Türk bayrakları, meşaleler ve marşlar eşliğinde milli takıma destek verdi.

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Filistin bayraklarının da açıldığı organizasyonda "Özgür Filistin" sloganları atıldı.

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Uzun süre meydanda tezahüratlar yapan taraftarlar, ardından yürüyüşe geçti. Yaklaşık 4 kilometrelik polis koridoru boyunca yürüyen taraftarlar, maçın oynanacağı BVB Dortmund Stadı'na ulaştı.

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Taraftarların yürüyüşü sırasında çevre binalardan ay-yıldızlı bayraklarını sallayan Türkler, milli takıma destek oldu.

#EURO 2024
#Filsitin
#Türkiye
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