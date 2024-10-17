Dünya devi Vincenzo Montella'yı istiyor: Sürpriz talip

A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella için flaş bir iddia ortaya atıldı. İngiliz devinin, İtalyan hocayı gözüne kestirdiği iddia edildi.
A Milli Takım'ın başına geçmesinin ardından başarılı bir grafik çizen Vincenzo Montella için flaş bir iddia gündeme geldi.
Son olarak, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 4. maçında A Milli Futbol Takımımız konuk olduğu İzlanda'yı 4-2'lik skorla mağlup etmişti.
Bu galibiyetle birlikte milliler, grupta namağlup liderliğini sürdürdü.
Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı başında 17 maçta görev alırken, bu maçlarda 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.
Ajansspor'un haberine göre, 50 yaşındaki teknik adama Manchester United talip oldu.
United'ın Premier Lig'de 14. sırada yer alması ve tüm kulvarlarda yalnızca üç galibiyet alabilmesi sonrası Ten Hag'ın görevden alınma ihtimali gündeme geldi.
Haberde Manchester ekibinin, Erik ten Hag ile yollarını ayırması durumunda teknik direktör adayları arasında Vincenzo Montella'nın yer aldığı ifade edildi.
Teknik direktörlüğe Roma'da başlayan Montella; Fiorentina, Milan, Sevilla gibi takımlarda görev aldı.
İtalyan teknik adam, 2021-2023 yıllar arasında Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u çalıştırdı.