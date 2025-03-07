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Dursun Özbek müjdeyi verdi: Futbolcularda doping etkisi oldu

Dursun Özbek müjdeyi verdi: Futbolcularda doping etkisi oldu

11:327/03/2025, Cuma
G: 7/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, son haftalarda moralsiz olan futbolculara müjdeyi verdi. İddiaya göre bu müjde futbolcularda doping etkisi yaptı. Detaylar haberimizde.

Süper Lig'de final haftalarına yaklaşılırken lider Galatasaray daha fazla hata yapmak istemiyor. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle takımla ilgilenemeyen Dursun Özbek'in sahaya indiği aktarıldı.


Sözcü'de yer alan habere göre Dursun Özbek, Kemerburgaz Tesisler'ine gitti ve Okan Buruk'a destek verdi. Özbek'in futbolculara da müjde açıkladığı belirtildi.


Başkan Dursun Özbek'in gecikmiş primlerin kısa süre içerisinde ödeneceğini duyurduğu ve bu haberin futbolcularda doping etkisi yarattığı ifade edildi.


Bundan sonra sürekli takımla birlikte olma kararı alana Dursun Özbek'in Kemerburgaz Tesisleri'nde odasının derhal hazırlanmasını talep ettiği aktarıldı.


#Galatasaray
#Dursun Özbek
#Süper Lig

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