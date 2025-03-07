Dursun Özbek müjdeyi verdi: Futbolcularda doping etkisi oldu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, son haftalarda moralsiz olan futbolculara müjdeyi verdi. İddiaya göre bu müjde futbolcularda doping etkisi yaptı. Detaylar haberimizde.

1 /4 Süper Lig'de final haftalarına yaklaşılırken lider Galatasaray daha fazla hata yapmak istemiyor. Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle takımla ilgilenemeyen Dursun Özbek'in sahaya indiği aktarıldı.



2 /4 Sözcü'de yer alan habere göre Dursun Özbek, Kemerburgaz Tesisler'ine gitti ve Okan Buruk'a destek verdi. Özbek'in futbolculara da müjde açıkladığı belirtildi.



3 /4 Başkan Dursun Özbek'in gecikmiş primlerin kısa süre içerisinde ödeneceğini duyurduğu ve bu haberin futbolcularda doping etkisi yarattığı ifade edildi.

