Dursun Özbek'ten flaş itiraf: UEFA'dan ceza alabiliriz

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, olağanüstü genel kurul toplantısında gayrimenkul projeleri ve kulüp taşınmazları konusunda yetki istedi. Üyelere seslenen Özbek'in UEFA ile ilgili açıklamaları dikkati çekti. Başkan Dursun Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Değerli Galatasaraylılar, bu önemli günde genel kurulumuza gösterdiğiniz ilgi ve destek çok önemli. Seneye 25. şampiyonluğumuzu kazanacağız, 5. yıldızımızı göğsümüze takacağız. Bizim hayallerimiz var. Ulaşmak istediğimiz Avrupa şampiyonlukları var. Yeni sezon için çalışmalarımıza planlı bir şekilde devam ediyoruz. Transfer çalışmalarımız da devam ediyor. En iyi oyuncuları kadroya katacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."
"Mecidiyeköy ve Kemerburgaz'ı biz yapıyoruz. Evet söz verdiğimiz tarihte bitiremedik ama yakın zamanda bitecek. Burası Florya'nın yüzde 10'u kadar. Bu bize şunu öğretti, 150 bin metrekarelik bir alanın Galatasaray tarafından yapılması bir tarafa bunun bir de satılma olayı var. Bunu pazarlamak da ayrı bir şey. Biz bu konuda Galatasaray'ı riske sokma yetkisi isteyemeyiz. Hiçbir Galatasaraylı da böyle bir yetki alamaz."
"2022 yılında biz sizden yetki isterken size Florya'da eğer inşaatı biz yaparsak 370 milyon dolar kâr edeceğiz dedik. Bugüne baktığımızda Florya'nın yeni raporunda edilecek kâr 434 milyon dolar olacak."
"Hasılat paylaşımı modelinde bizim hazırladığımız ihale şartnamesinde Galatasaray'a bir ön ödeme yapılmasını istedik. Bizim 2.3 milyarlık banka borcunun kapatılması lazım. Arsa üzerinde ipoteğin kaldırılması lazım ki satılma şansı artsın. Bu avans bizim için önemli. Bu parayı ödediğimizde sadece Florya'da değil tüm gayrimenkullerimizin üzerindeki ipotekler kalkacak."
"UEFA devamlı tepemizde. Negatif öz sermaye durumundayız şu anda. 'Bunu derhal düzelt' diyorlar bize. Bunu yapamazsak büyük ihtimalle ceza alacağız. Bunun yolu da bu alınacak avanstan geçiyor. 'Bunlar önemli değil UEFA ne derse desin' diyebilirsiniz. Ama ben bir Galatasaraylı olarak diyorum ki bunlardan hepsinden daha önemlisi şu; biz öyle bir kültürden geliyoruz ki asla esaretin altında kalmayı kabul etmemiş bir kulübüz. Bankalar Birliği anlaşması şu anda bir prangadır. Ben bundan çıkmak istiyorum."
"Yaklaşık yılda 1 milyon 200 bin TL faiz ödüyoruz. Rakiplerimizin ne dediğini duyduğunuzu düşünüyorum. Ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım bunu 5-6 sene önce söylemiştik. Eğer Galatasaray'ı yönetmek istiyorsanız harcamalarınız iki misli kadar fon üretmek zorundasınız. O yüzden bu borcu kapatmamız lazım. Bizden sonra rakiplerimiz de bu borç sarmalından çıkmaya çalışıyor."
"Kendimiz yaparsak 434 milyon dolar kazanacağız. Eğer hasılat paylaşımı modeliyle yaparsak 400 milyon dolar gelecek. İnşaatı kendimiz yapmamız büyük risk. Bunları kabul ederek yaparsak 434 milyon dolar gelir elde ediyoruz. 34-35 milyon dolar mertebesinde olan Galatasaray gelirini bu 400 milyon doların içine koyunca rakam aynı seviyeye geliyor. TL bazında yaklaşık 12.8 milyar TL bir girdi bekliyoruz."