Dursun Özbek'ten flaş itiraf: UEFA'dan ceza alabiliriz

"Mecidiyeköy ve Kemerburgaz'ı biz yapıyoruz. Evet söz verdiğimiz tarihte bitiremedik ama yakın zamanda bitecek. Burası Florya'nın yüzde 10'u kadar. Bu bize şunu öğretti, 150 bin metrekarelik bir alanın Galatasaray tarafından yapılması bir tarafa bunun bir de satılma olayı var. Bunu pazarlamak da ayrı bir şey. Biz bu konuda Galatasaray'ı riske sokma yetkisi isteyemeyiz. Hiçbir Galatasaraylı da böyle bir yetki alamaz."