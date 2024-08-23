Dursun Özbek'ten kaptanlık açıklaması: Transfer sezonunun bitmesini bekliyoruz

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sponsorluk anlaşması için düzenlenen imza töreninde gündemle ilgili açıklamalarda bulundu. Özbek, kaptanlığı elinden alınan Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili soruya da cevap verdi. Başkan Dursun Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Haftaya salı günü stadımızda Şampiyonlar Ligi gruplarında yerimizi alacağız. Başkalarının kıskanarak baktığı bazılarının yıllardır yakınından geçemediği yerde olacağız."
"Transfer sezonu devam ediyor. Kulüplerin yapısı her sezonda değişiyor. Yeni transferler geliyor, ayrılanlar oluyor. Transfer sürecinde kaptanlıklarda değişiklikler olabiliyor. Şunu hatırlatmak istiyorum; Galatasaray forması o kadar değerli ki bu formayı giyen herkesin formanın değerini bilerek, bir kaptan gibi, sahada 11 kaptan varmış gibi hizmet etmek durumundadır. Bunun kaptanlıkla ilgili Galatasaray'daki bugün yaşananlar, daha sezonun başında, dolayısıyla gidecek gelecek oyuncuların, takımın yapısı tam olarak bitmemiştir. Transfer sezonunun sonuna kadar bir yapımız var. Tartışmalar buradan kaynaklıyor. Kimse endişe etmesin. Galatasaray hizmet eden herkesin değerini bilir, sevgi dolu bakar."
"Galatasaray'da kaptanlık yapısının oluşması transfer sezonunun bitmesiyle olur. Transfer döneminin sonunda kaptanları belirleriz. Transfer sezonu bitmeden kaptanlık yorumuna gitmeye gerek yok. Söylediğim çok net. Transfer döneminin sonunda kaptanlar net olarak belirlenecek."
"Young Boys karşısında beklemediğimiz bir sonuç aldık. Galatasaray takımı 11 kişi, kulübedekilerle bir bütün. Bunların içinden falanca iyi oynadı, falanca kötü oynadı diye tefrik etmek yanlış. Söylediğiniz oyuncular bizi defalarca şampiyon yapmış kişiler. Muslera, Abdülkerim değerli oyuncularımız. Bir anlık performansıyla onları değerlendirmek Galatasaray için olmaması gereken bir şey. Her ikisi de çok değerli oyuncumuz. Bu konuda eleştirilere katılmıyorum. Bir rövanş maçımız var. Turu geçeceğiz. Onun için bugünden bu tiple yorumlar yapmak, söylemler içinde olmak yanlış."
"Abdurrahim Albayrak benim çok sevdiğim bir kardeşim. İyi bir Galatasaraylı. Bugün de bizi destekliyor kendisine teşekkür ediyorum. Mevcut yönetim kurulumuz vardır. Abdurrahim Bey'in bizi desteklemesi son derece doğal, Galatasaray'a hizmet edeceğimizi çok iyi biliyor. Bizi desteklemesinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum."
"Transfer süreci devam ediyor. 3 Eylül'de UEFA'ya son liste verilecek. 15 Eylül'e kadar normal transfer süreci devam ediyor. Transfer döneminin sonuna kadar sürecin içerisindeyiz. 2025'teki hedefimiz 5. yıldız ve Avrupa'da başarılı olmak. Transfer sürecinde en dikkat ettiğimiz husus bu başarıyı getirecek takımı oluşturmak. Transfer sezonunun bitmesine epey bir zaman var."
"Bizim bir prim sistemimiz var. Dolayısıyla bu sistem içinde ilgili arkadaşlar takımla temas halinde. Rakam telaffuz etmek son derece yanlış. Elbette başarıyla beraber primi de biz futbolcuya veriyoruz."