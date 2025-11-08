Dursun Özbek'ten Messi açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi'nin transferine ilişkin iddiaya son noktayı koydu.
Galatasaray'ın MLS'te Inter Miami forması giyen Lionel Messi'yi ara transfer döneminde kadroya katmayı planladığı iddia edilmişti.
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'ten Lionel Messi'yle ilgili bir açıklama geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Spor Zirvesi'ne katılan Özbek'e, "Messi'yi bir gün Galatasaray formasıyla görebilecek miyiz?" sorusu yöneltildi.
Dursun Özbek, "Galatasaray'ın en başarılı olduğu nokta, yapmış olduğu transferler... Türk futbol tarihinin en yüksek transferini yaptık. Galatasaray'ın ekonomik seviyesi bu transferlere müsait. Başarı seviyesini yüksek seviyeye çıkardık, bu yüzden rahatlıkla Messi sorusu soruyorsun. Bunları yaparken de iyi bir finansal durum yakaladık. Bunu bozacak hiçbir faaliyette bulunmuyoruz" ifadelerini kullandı.