Dursun Özbek'ten Messi açıklaması

Dursun Özbek, "Galatasaray'ın en başarılı olduğu nokta, yapmış olduğu transferler... Türk futbol tarihinin en yüksek transferini yaptık. Galatasaray'ın ekonomik seviyesi bu transferlere müsait. Başarı seviyesini yüksek seviyeye çıkardık, bu yüzden rahatlıkla Messi sorusu soruyorsun. Bunları yaparken de iyi bir finansal durum yakaladık. Bunu bozacak hiçbir faaliyette bulunmuyoruz" ifadelerini kullandı.