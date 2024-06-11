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Spor

Dursun Özbek'ten Mourinho ve İsmail Kartal açıklaması

22:23 - 11/06/2024 Salı
Güncelleme: 22:30 - 11/06/2024 Salı
Yeni Şafak

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluğun ardından konuk olduğu Trt Spor'a önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, Fenerbahçe'nin teknik direktör Jose Mourinho tercihini değerlendirdi. İşte Dursun Özbek'in öne çıkan açıklamaları...

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, konuk olduğu Trt Spor'a şampiyonluk, transferler ve Fenerbahçe hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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Dursun Özbek'in öne çıkan açıklamaları şöyle;

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 "Okan Buruk, Galatasaray'ın evladı. Son derece başarılı, uzun yıllar da Galatasaray'a hizmet edecek. Galatasaray'la özdeşleşmiş ve Galatasaray aşığı bir arkadaş. Değerlendirmeyi rakip takımların ne yaptığına bakarak yapmak lazım. Rakip takımlarda da kendi takımları içinde yetişmiş isimler var ama bir türlü olmuyor."

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"Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde çok kötü oynamadık. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynayacağız. bu sezonki format biraz daha değişik olacak. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olması lazım. Onun için çalışmalarımızı yapıyoruz."

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"Tek tek baktığımız zaman bu oyuncuların hepsi yıldız seviyesinde oyunculardı. Bu sene daha zor transfer dönemi geçireceğiz. Göndermek zorunda olacağımız oyuncular da var."

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"Sağ bek, orta saha ve Mertens'i yedekleyecek bir oyuncu bakıyoruz. Fırsat transferi olabilecek oyunculara bakıyoruz. Çok dinamik bir şey bu. Her şey kağıt üzerinde kalmaya bilir."

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"Diğer takımların ne yaptığı da önemli. Mesela niye Jose Mourinho. 99 puan alan İsmail Kartal gönderildi. Sezon başında bunu söyleseler ne derdiniz? Asıl irdelenmesi gereken konular bunlar."

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"Erden Timur'un başarılı olması için elimizden geleni yaptık. Ben kendisine devam etmesi gerektiğini söyledim. Bana işleriyle ilgili, ailevi bazı problemleri olduğu noktasında devam etmek istemediğini söyledi. Bu gönüllü yapılan bir iş. Saygı duydum. Bu dönemde bizimle olmayacak."

#Galatasaray
#Dursun Özbek
#Jose Mourinho
#Fenerbahçe
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