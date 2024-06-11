Dursun Özbek'ten Mourinho ve İsmail Kartal açıklaması

"Erden Timur'un başarılı olması için elimizden geleni yaptık. Ben kendisine devam etmesi gerektiğini söyledim. Bana işleriyle ilgili, ailevi bazı problemleri olduğu noktasında devam etmek istemediğini söyledi. Bu gönüllü yapılan bir iş. Saygı duydum. Bu dönemde bizimle olmayacak."