Dursun Özbek'ten TFF'ye protesto! Yemeğe katılmadı

Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Elfsborg maçını izlemeye gelen UEFA Başkanı Aleksander Ceferin onuruna verdiği yemeğe katılmadı. İşte detaylar...
Galatasaray'ın kanat hücumcusu Yunus Akgün'ün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdaki "hakaret" gerekçesiyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesinin yankıları devam ediyor.
Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; sarı kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun yemeğini protesto etti.
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu dün, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin onuruna verdiği yemeğe Galatasaray Başkanı Dursun Özbek katılmadı.
Kulüp başkanlarının da davetli olduğu yemeğe, TFF Başkanı’nın Okan Buruk hakkındaki açıklamaları ve son olarak Yunus Akgün’ün PFDK'ya sevk edilmesi nedeniyle Özbek'in gitmediği belirtildi.
Bu arada UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dün Galatasaray-Elfsborg maçını izlemek üzere Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ne geldi.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek; Ceferin ve Hacıosmanoğlu'nu stat girişinde karşıladı.