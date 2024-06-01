Dursun Özbek'ten transfer müjdesi ve Mourinho açıklaması

Trendyol Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, taraftara transfer müjdesi verirken Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşmasını da değerlendirdi.
Süper Lig'de üst üste iki sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da başkan Dursun Özbek, gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Taraftara transfer müjdesi veren Başkan Özbek, Fenerbahçe'nin teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşmasına da değindi.
İşte Başkan Dursun Özbek'in o sözleri...
"Vallahi değerlendirmesini siz yapacaksınız. Jose Mourinho, çok önemlisi birisi. Demek ki geçtiğimiz sezonda Galatasaray'ın yarattığı etki, bayağı endişelendirmiş diğer takımları. Onun için yüksek maliyetli, bu sene daha sıkı çalışıyorlar, öyle gözüküyor."
"Hiç fark etmez. Galatasaray, Galatasaray'dır. Her zaman kazanan takımdır. Özellikle mayıslara gelince, artık herkes mayısın kimin olduğunu biliyor. Bundan sonra da öyle olacaktır. 5. yıldıza hazırlanıyoruz biz. Gelecek sezon sonunda da 5. yıldızı takmış olacağız."
"Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynayacağız. Kimse merak etmesin, transfer hazırlıklarımızı çok önceden yaptık. Taraftarımızı mutlu edecek takımı kurmak için çalışıyoruz. Süper Lig de önemli ama ana hedefimiz Avrupa'da başarı."