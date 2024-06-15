Edin Dzeko'dan olay hamle: Tek tek engelledi

Süper Lig'i Galatasaray'ın gerisinde ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de, eleştirilen isimlerden olan Boşnak golcü Edin Dzeko sosyal medyada flaş bir harekete imza attı.
Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de, performansı eleştirilen isimlerden biri de Edin Dzeko oldu.
Boşnak golcü, zaman zaman kritik maçlarda kaçırdığı gollerle taraftarların tepkisini çekmişti.
Sarı-lacivertli takımdan ayrılacağı konuşulan tecrübeli futbolcunun yeni adresinin Suudi Arabistan olabileceği iddia ediliyordu.
Edin Dzeko, sosyal medya hesabı üzerinden flaş bir hamlede bulundu.
Boşnak golcü, kendisini eleştiren ve 'Go home' (Evine dön) şeklinde yorumlar yazan bazı taraftarları engelledi.
Engellenen taraftarlar, ekran görüntüsü paylaşarak Dzeko'ya tepki gösterdi.
38 yaşındaki Dzeko, Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezon İtalyan ekibi Inter'den transfer oldu.
Sarı-lacivertli formayla 46 karşılaşmada görev alan deneyimli futbolcu, 25 gol atarken 10 da asist yaptı.
Dzeko'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.