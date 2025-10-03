Yeni Şafak
Efsane futbolcu Galatasaray'ın yıldızından özür diledi

21:293/10/2025, Cuma
G: 3/10/2025, Cuma
Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 yendiği maçın etkileri Avrupa'da sürmeye devam ediyor. Sarı Kırmızılılarla ilgili yorum yapan isimlere efsane bir futbolcu daha eklendi. Tecrübeli isim Galatasaray ile ilgili yorum yaparken Victor Osimhen'den de özür diledi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Liverpool'u 1-0 mağlup etti. Bu mücadelenin yankıları İngiltere'de sürmeye devam ediyor.

Dünya futbolunun efsane ismi Gary Lineker, Galatasaray-Liverpool maçını değerlendirid.

Lineker, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen'den özür diledi.

Deneyimli futbol adamı, "Victor Osimhen'den özür diliyorum. Hatırlarsanız, bazen sahada kaybolduğunu ima etmiştim. Şimdi durumun tamamen farklı olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Lineker, Osimhen ile ilgili olarak sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu konularda dedikodu yapmamalıydım, benim hatam. Hızlı, uzun boylu, iyi bir bitirici ve hava toplarında çok etkili. Tam anlamıyla harika bir oyuncu"

Victor Osimhen, Liveprool maçında attığı penaltı golünün dışında mücadelesi ve hücumdaki liderliğiyle dikkat çekmişti. Maçın yıldızı ödülünü alan Nijeryalı yıldız, Avrupa basınından değerli övgüler almıştı.

Victor Osimhen, Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon elde ettiği Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarında büyük pay sahibi olmuştu.

#Galatasaray
#Liverpool
#Gary Lineker
