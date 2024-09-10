Efsane geri dönüyor: Bu kez Premier Lig’i sallayacak! İşte Zidane’nın yeni adresi…

Futbol dünyasında efsane isimler arasında yer alana teknik direktör Zinedine Zidane geri dönüyor. Real Madrid'den ayrıldıktan sonra uzun süre teknik direktörlük yapmayan Fransız çalıştırıcı hakkında İngiliz basınından büyük bir söylenti ortaya atıldı. Tecrübeli ismin yeni takımı duyuruldu.
İngiltere basınından Mirror Football'un haberine göre; Manchester United'ın en büyük yatırımcılarından birisi olan İngiliz milyarder Jim Ratcliffe, Zinedine Zidane'ı Kırmızı Şeytanlar'ın bir sonraki teknik direktörü olarak görmek istiyor.
Real Madrid'den ayrıldıktan sonra Fransa Milli Takımı'nın başına geçmeyi hayal eden Zidane, bunu gerçekleştirememişti.
Zidane'ın Manchester'a gelişinin sadece devrim niteliğinde kalmayacağı, aynı zamanda uzun zamandır şampiyonluk için rekabet etmeyi bekleyen taraftarların beklentilerini de artıracağı öne sürüldü.
Hollandalı çalıştırıcının önümüzdeki haftalarda göstereceği performansın, bu karar varılıp varılmayacağı konusunda önemli olduğu aktarıldı.
Teknik direktör olarak en son 2018-2021 yılları arasında Real Madrid'de görev alan Fransız isim, burada çıktığı 114 maçta; 69 galibiyet, 25 beraberlik ve 20 mağlubiyet alarak 2.04 maç başı puan ortalaması yakalamıştı.
Zinedine Zidane'nin müzesinde 3'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 11 adet kupa bulunyor.