Emre Mor dev kulübün kapısından döndü

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Emre Mor'un sürpriz bir ekiple anlaşma sağladığı ancak transferin son anda iptal olduğu belirtildi. Detaylar haberimizde.
Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emre Mor, teknik direktör Jose Mourinho'nun planları arasında yer almıyor.
Portekizli çalıştırıcı, hazırlık maçlarında da çok şans vermediği Emre Mor'un başka takım bulmasını istedi.
Fenerbahçe ile ayrılık konusunda hemfikir olan Emre Mor cephesi yeni takım araştırmalarını sürdürürken sürpriz bir gelişme yaşandı.
Fanatik'in aktardığı habere göre; Emre Mor bu süreçte Hollanda Ligi'nin dev ekiplerinden Ajax ile anlaşma sağladı.
Transferin resmiyet kazanması beklenirken, Hollanda cephesi Emre Mor'dan vazgeçerek rotasını Southampton'da forma giyen 22 yaşındaki sol kanat Kamaldeen Sulemana'ya çevirdi. Ancak Ajax'ın burada verdiği karar tam anlamıyla eline yüzüne bulaştı.
Hollanda ekibi transferin son gününde kadrosuna katmayı planladığı genç futbolcunun evraklarını FIFA'ya yetiştiremedi ve böyle transfer iptal oldu.