Emre Mor dev kulübün kapısından döndü

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Emre Mor'un sürpriz bir ekiple anlaşma sağladığı ancak transferin son anda iptal olduğu belirtildi. Detaylar haberimizde.

1 / 6 Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emre Mor, teknik direktör Jose Mourinho'nun planları arasında yer almıyor.

2 / 6 Portekizli çalıştırıcı, hazırlık maçlarında da çok şans vermediği Emre Mor'un başka takım bulmasını istedi.

3 / 6 Fenerbahçe ile ayrılık konusunda hemfikir olan Emre Mor cephesi yeni takım araştırmalarını sürdürürken sürpriz bir gelişme yaşandı.

4 / 6 Fanatik'in aktardığı habere göre; Emre Mor bu süreçte Hollanda Ligi'nin dev ekiplerinden Ajax ile anlaşma sağladı.

5 / 6 Transferin resmiyet kazanması beklenirken, Hollanda cephesi Emre Mor'dan vazgeçerek rotasını Southampton'da forma giyen 22 yaşındaki sol kanat Kamaldeen Sulemana'ya çevirdi. Ancak Ajax'ın burada verdiği karar tam anlamıyla eline yüzüne bulaştı.