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Spor

Emre Mor dev kulübün kapısından döndü

14:47 - 6/09/2024 Cuma
Güncelleme: 15:00 - 6/09/2024 Cuma
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Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Emre Mor'un sürpriz bir ekiple anlaşma sağladığı ancak transferin son anda iptal olduğu belirtildi. Detaylar haberimizde.

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Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emre Mor, teknik direktör Jose Mourinho'nun planları arasında yer almıyor.

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Portekizli çalıştırıcı, hazırlık maçlarında da çok şans vermediği Emre Mor'un başka takım bulmasını istedi.

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Fenerbahçe ile ayrılık konusunda hemfikir olan Emre Mor cephesi yeni takım araştırmalarını sürdürürken sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Fanatik'in aktardığı habere göre; Emre Mor bu süreçte Hollanda Ligi'nin dev ekiplerinden Ajax ile anlaşma sağladı.

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Transferin resmiyet kazanması beklenirken, Hollanda cephesi Emre Mor'dan vazgeçerek rotasını Southampton'da forma giyen 22 yaşındaki sol kanat Kamaldeen Sulemana'ya çevirdi. Ancak Ajax'ın burada verdiği karar tam anlamıyla eline yüzüne bulaştı. 

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Hollanda ekibi transferin son gününde kadrosuna katmayı planladığı genç futbolcunun evraklarını FIFA'ya yetiştiremedi ve böyle transfer iptal oldu.

#Fenerbahçe
#Emre Mor
#Ajax
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