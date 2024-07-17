En-Nesyri'de takas formülü: Fenerbahçe'den ayrılacak isim belli oldu

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Faslı futbolcu En-Nesyri için vites yükseltti. Takas formülü devreye sokmaya hazırlanan sarı-lacivertli takımın, göndermek istediği isim de belli oldu.
Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe; dün Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Allan Saint Maximin'i kadrosuna katmasının ardından şimdi de forvete takviye için harekete geçti.
Sabah'ta yer alan habere göre Başkan Ali Koç, asbaşkan Acun Ilıcalı'ya tam yetki verdi.
Göreve gelmeden önce, "Bitiremeyeceğim transfer yok" açıklamasıyla dikkat çeken Ilıcalı, En-Nesyri için final görüşmesini yapmak üzere harekete geçti.
27 yaşındaki Faslı santrfor için kulübü Sevilla önceki gün, "Avrupa takımlarından birçok ilgi oldu ama henüz bizi memnun eden bir teklif alamadık" demişti.
Fenerbahçe'nin dışında İtalya'dan Roma ve Suudi Arabistan'dan da Al Quadisiya'nın talip olduğu futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.
Bir yıl daha haklarını elinde bulunduran Sevilla ile geçen sezon 41 maça çıkan En- Nesyri, 20 gol-3 asistlik performansa imza atmıştı.
Acun Ilıcalı'nın transferde mutlu sona ulaşmak için para artı takas teklifini de masaya koyması bekleniyor.
Bu isimler arasında da Cengiz Ünder yer alıyor.