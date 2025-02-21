En-Nesyri’den iğneleyici paylaşım: ‘Taklit edemezsin, konuşmaya devam et’

Her adımın ardında bilmediğin mücadeleler, göstermediğim gözyaşları ve kimse yokken bulmak zorunda kaldığım güç var. Ben, savaşlarımın sonucuyum ve bunu taklit edemezsin. O yüzden konuşmaya devam et, eğer bu seni iyi hissettiriyorsa. Bu sırada ben ilerlemeye devam edeceğim ve kelimelerin ulaşamayacağı şeyleri, yaptıklarımla kanıtlayacağım."