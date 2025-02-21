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En-Nesyri’den iğneleyici paylaşım: ‘Taklit edemezsin, konuşmaya devam et’

En-Nesyri’den iğneleyici paylaşım: ‘Taklit edemezsin, konuşmaya devam et’

10:5221/02/2025, Cuma
G: 21/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde dün akşam Anderlecht ile 2-2 berabere kalarak tur atladı. Sarı-lacivertliler En Nesyri ilk golü kaydetti. Avrupa Ligi’nde 6. golünü kaydeden Faslı yıldız maçın ardından sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulundu. Detaylar haberimizde.

Fenerbahçe forması ile yakaladığı form ve attığı gollerle taraftarın sevgilisi haline gelen Youssef En-Nesyri, son olarak UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında takımına beraberliği getiren isimlerden oldu.


Faslı yıldızın gece saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım çok konuşuldu. İşte En-Nesyri'nin o sözleri:

"Benim hakkımda konuşmak kolay, değil mi? Adımlarımı, hatalarımı, yaptıklarımı veya yapmayı düşündüklerimi eleştirmek... Ama anlamadığın şey; benim gibi olmak, benim yolumda yürümek, benim aştıklarımı aşmak. Bunu asla yapamazsın. Çünkü gördüğün sadece yüzey. 

Her adımın ardında bilmediğin mücadeleler, göstermediğim gözyaşları ve kimse yokken bulmak zorunda kaldığım güç var. Ben, savaşlarımın sonucuyum ve bunu taklit edemezsin. O yüzden konuşmaya devam et, eğer bu seni iyi hissettiriyorsa. Bu sırada ben ilerlemeye devam edeceğim ve kelimelerin ulaşamayacağı şeyleri, yaptıklarımla kanıtlayacağım."

#En Nesyri
#Fenerbahçe
#Avrupa Ligi

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