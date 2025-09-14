En-Nesyri'nin çektiği şutta top çizgiyi geçti mi? Eski hakemler değerlendirdi

Trendyol Süper Lig 5. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. 49. dakikada Youssef En-Nesyri'nin çektiği şut üst direkten kaleye düştü. Topun çizgiyi geçip geçmeme konusunda tereddüt yaşayan hakem Ozan Ergün, VAR'ı dinledikten sonra devam kararı verdi. Eski hakemler kararı değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig 5. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.
49'uncu dakikada En-Nesyri'nin vuruşunun ardından top direkten sekti ve Onana'da kaldı. Fenerbahçeli futbolcular, topun çizgiyi geçtiğini belirterek gol itirazında bulundu.
Hakem Ozan Ergün, VAR'ı dinledikten sonra oyunun devam etmesini istedi. Bu karar sporseverler tarafından tartışma konusu oldu.
ESKİ HAKEMLER OZAN ERGÜN'ÜN VERDİĞİ KARAR İÇİN NE DEDİ?
Deniz Ateş Bitnel: "Çizgi kamerasından topun Kale çizgisi ile teması kesilmiş görünüyor. Gol verilmeliydi!"