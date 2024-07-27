En-Nesyri'nin sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı

Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından Fenerbahçe, kadrosunu Faslı golcü Youssef En-Nesyri ile güçlendirmişti. Yıldız ismin sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferi Youssef En-Nesyri oldu.
Jose Mourinho'nun forvet listesinin ilk sırasında yer alan Faslı golcü, uzun uğraşlar sonrası Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Roma ve Al-Qadsiah'ın da gündeminde olan 27 yaşındaki santrfor, Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertliler, En-Nesyri transferi için Sevilla'ya 19 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.
Sevilla'da geçen sezon sergilediği performansla dikkatleri çeken ve yeni sezonda Fenerbahçe formasını terletecek olan En-Nesyri, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis ödemesi yapılan ismi olmayı başardı.
Faslı oyuncu, kendisi için yapılan bonservis ödemesiyle Brezilyalı eski futbolcu Mario Jardel'i geçti.
Fenerbahçe'nin transferini resmen açıkladığı Youssef En-Nesyri ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol basını, En-Nesyri transferiyle ilgili çarpıcı bir detayı açıkladı.
Fotomaç'ın Vamos Mi Sevilla'dan aktardığı haberde İspanyol ekibinin Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe'den başka bir takıma transfer olması halinde sonraki satıştan yüzde 10 pay hakkına sahip olduğu belirtildi.