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Spor

En-Nesyri'nin sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı

12:05 - 27/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 12:52 - 27/07/2024 Cumartesi
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Yaz transfer döneminin en hareketli takımlarından Fenerbahçe, kadrosunu Faslı golcü Youssef En-Nesyri ile güçlendirmişti. Yıldız ismin sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

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Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.









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Sarı-lacivertlilerin en çok konuşulan transferi Youssef En-Nesyri oldu.










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Jose Mourinho'nun forvet listesinin ilk sırasında yer alan Faslı golcü, uzun uğraşlar sonrası Fenerbahçe'ye transfer oldu.






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Roma ve Al-Qadsiah'ın da gündeminde olan 27 yaşındaki santrfor, Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.








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Sarı-lacivertliler, En-Nesyri transferi için Sevilla'ya 19 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödeyecek.





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Sevilla'da geçen sezon sergilediği performansla dikkatleri çeken ve yeni sezonda Fenerbahçe formasını terletecek olan En-Nesyri, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis ödemesi yapılan ismi olmayı başardı.



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Faslı oyuncu, kendisi için yapılan bonservis ödemesiyle Brezilyalı eski futbolcu Mario Jardel'i geçti.





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Fenerbahçe'nin transferini resmen açıkladığı Youssef En-Nesyri ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İspanyol basını, En-Nesyri transferiyle ilgili çarpıcı bir detayı açıkladı.







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Fotomaç'ın Vamos Mi Sevilla'dan aktardığı haberde İspanyol ekibinin Youssef En-Nesyri'nin Fenerbahçe'den başka bir takıma transfer olması halinde sonraki satıştan yüzde 10 pay hakkına sahip olduğu belirtildi.



#Youssef En-Nesyri
#Fenerbahçe
#Transfer
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