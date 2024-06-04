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Spor

Erden Timur ayrılığını duyurdu: Ağlamamak için kendini zor tuttu

11:20 - 4/06/2024 Salı
Güncelleme: 12:18 - 4/06/2024 Salı
Yeni Şafak

Galatasaray'da Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, kulüpteki görevinden ayrıldığını açıkladı. Timur, "Ben bırakmak istemiyordum ama tutunacak hiçbir dalım yok" diye konuştu. Basın toplantısında duygusal anlar yaşayan Erden Timur'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

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"Kolay bir basın toplantısı olmayacak tabii. Elimde olmayan nedenlerden dolayı 1 aydır, belki 1 ayı daha geçkindir gündemi meşgul ettiğim için kamuoyundan özür diliyorum." 

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"Ben şampiyonluktan 1-1,5 ay önce başkanımıza konuyu ilettim. Yönetim listesi verilmeden önce, yönetimde olmamla ilgili kendi talebini iletince, yakın çevreme de söylüyorum, o zaman ilettim. Şampiyonluk yarışı olduğu için bunu o an söylemek mümkün değildi."



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"Konu şuna döndü, nazlandı falan. Öyle olmadı. İzah edeceğim. Şampiyonluk gününe kadar kimse böyle bir şey diyemezdi. Reddederdim. Şampiyonluk en önemli şey. 2 gün sonra açıklayabilirdim ama öyle değil. Süreç uzadıkça zarar verdiğimi bile bile devam etmem gerekiyordu."

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"Yazılı açıklamadan basın toplantısına dönmemin nedeni bana gönderilen şahsi mesajları, okusanız ağlarsanız, bunlar camiadan önemli insanlar, özellikle göndermişler. Sosyal medyadaki bol takipçili hesaplara, bu şeyleri göndererek, biz kaç yaşında insanlarız, bizleri de reddediyor, bu işin altında başka bir iş var diye herkese bir servis. Allah'ın işi ya bu, tanımadığım insandan öğrendim bunu. Onlara yakın birisi herhalde, bilmiyorum. İnsani değerlere değer veren biri. 'Hep bu insanların içerisindeyim, herhalde 1 yılı aşkındır olumlu hiçbir şey duymadım abi, sen bize şeytan gibi anlatılıyorsun' dedi. Bu maksatlı şeyi gördükten sonra ben anlatayım dedim."

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"İstifa etmekten başka çarem kalmadı, tutunacak bir dalım olsa tutunurdum. Aylarca sürdü, son 7 ay özellikle yoğun. Ne yaptığımı ben de bilmiyorum inanın. Ne arsızlığımız, ne hırsızlığımız, ne namussuzluğumuz, ne komisyonculuğumuz... Ben de bırakmayı hiç istemiyorum öyle bir şey var. Ama hiçbir dal yok. Taraftar bırakmamı istemiyor, ben de bırakmak istemiyorum ama tutunacak bir dalım yok."

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"Son bir senede sadece bireysel çevremle Galatasaray'a 40 milyon euro sponsorluk kazandırdım."

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"Galatasaray'ın içindeki kötü siyaset Galatasaray için en kötü şey."

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"Tüm bu yaşananlardan sonra, bırakmam için yapılmış da olabilir, yapabileceğim bir şey kalmıyor. Tutmayı düşündüğüm tüm dallar da kırıldıktan sonra artık maalesef ayrılıyorum."

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"Divan Kurulu'nda konuşulanlara alınmışım, ağlamışım... Yok öyle bir şey. Ben nazlı gelin miyim? 80 milyarlık şirket sahibiyim, bana 'komisyoncu' dediler."

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"Sizce Galatasaray'ın en büyük sorunu bir sene daha şampiyon olup olmaması mı, yoksa Galatasaray her ivme kazandığında Galatasaray'a bu kadar bela açan, insanları kirleten bu kötü siyaset mi? Hangisi daha büyük problem?"

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"Mauro Icardi çok özel bir insan. Ben onunla hiçbir şey konuşmadım ama insanın duygusundan anlar. Benim hep arkamda duran çok az sayıdaki insandan biriydi. Icardi'nin ayrılacağını düşünmüyorum."

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"Dursun Başkan bana hep, '2024'te aday olmayacağım, başkan sen olacaksın' dedi. Her Galatasaraylı başkanlığı ister. Gün oraya götürürse tabii ki reddettiğim bir şey değil."


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Erden Timur'un basın toplantısında duygusal anlar yaşadığı ve ağlamamak için kendisini zor tuttuğu görüldü.

#Galatasaray
#Erden Timur
#Dursun Özbek
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