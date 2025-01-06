Erman Toroğlu: Mourinho kafayı yemiş

Tüm şartlara rağmen savaşmak zorunda olduklarını anlatan Mourinho, şöyle devam etti:





"Ben Türkçe konuşmuyorum, dolayısıyla televizyon, gazete ya da sosyal medya takip etmiyorum. Düşüncelerim var tabi. 25 yıllık kariyerimde hatta 35 yıllık futbol kariyerimde tüm yılları baz aldığım zaman böylesini daha önce hiç görmedim. Anlaşılır değil, sınırların ötesinde bu. Tek başına bir kulübün bu sistemi yok edebileceğini düşünmüyorum. Bu lig benim ligim, minimum 2 yıl boyunca. Ama bu lig sizin liginiz. Futbolu seven çocukların ligi. Bu ligin statükosundan mutluysanız mutlu olun ama tek başına bir kulüp bu durumu çözemeyecektir. Bana en çok dokunan şey oyuncularıma gösterilen tepkiler. Geçen sene Krunic'e oldu, bu sene Samet'e oldu. Şanslıyız ki Dusan (Tadic) bu tarz şeylerle baş edebilecek bir karaktere sahip. Bizler için zaten savaşmak çok zor ve içimizdeki bölünmeler buna yardımcı olmayacak. Tek çaremiz çalışmaya devam etmek. Şansa yurt dışında bu lig çok takip edilmiyor. Bizler sıkı çalışmaya devam edeceğiz."