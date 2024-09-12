Eski Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı

Geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe forması giyen yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla futbolu bıraktığını duyurdu.
2020-21 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Arjantinli kanat oyuncusu Diego Perotti kariyerini noktaladı.
36 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla futbola veda etti.
"Ne güzel bir yolculuk, ne kadar kısa sürdü. Güle güle, seni özleyeceğim." ifadelerini kullandı.
Sarı-lacivertlilerde uzun süre sakatlıklarla uğraşan Perotti yalnızca 4 maça çıkabilmiş 3 kez fileleri havalandırmıştı.
Perotti son olarak 2021-22 sezonunda İtalya Salernitana forması giydi.