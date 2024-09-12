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Spor

Eski Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı

18:25 - 12/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 18:31 - 12/09/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe forması giyen yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla futbolu bıraktığını duyurdu.

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2020-21 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Arjantinli kanat oyuncusu Diego Perotti kariyerini noktaladı.

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36 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla futbola veda etti.

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"Ne güzel bir yolculuk, ne kadar kısa sürdü. Güle güle, seni özleyeceğim." ifadelerini kullandı.

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Sarı-lacivertlilerde uzun süre sakatlıklarla uğraşan Perotti yalnızca 4 maça çıkabilmiş 3 kez fileleri havalandırmıştı.

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Perotti son olarak 2021-22 sezonunda İtalya Salernitana forması giydi.

#Fenerbahçe
#Diego Perotti
#Futbol
43 dakika önce
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