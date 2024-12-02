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Eski Fenerbahçeli yıldızın acı günü

Eski Fenerbahçeli yıldızın acı günü

11:472/12/2024, Pazartesi
G: 2/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Bir dönem Fenerbahçe forması giyen ve A Milli Futbol Takımı’nda da uzun yıllar görev almış Mehmet Aurelio’nun annesi vefat etti.

Türkiye'nin ilk yabancı asıllı milli futbolcusu olan, Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio'nun annesi Lucia Brito Dos Prazares, dün evinde geçirdiği kalp krizinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Burada tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiren Prazares'in cenazesi, Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Mehmet Aurelio ile eşi, cenazeyi teslim almak için buraya geldi.

Aurelio, annesinin vefatına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Öğretmen, savaşçı, kazanan, cesur, güzel, zeki, çalışkan ve en iyi anne...


Hayatının son nefesine kadar bir savaşçıydın. Kalp krizi geçirdi, tepki gösterdi. Bize geri döndü ama maalesef direnmedi. Dersler ve hayat dersleri için teşekkür ederim.


Bugün, bana yaşattığın anılar ve harika anlar. Sonsuza kadar Lucia. Seni sonsuza kadar seviyorum." ifadelerine yer verdi.


#Mehmet Aurelio
#Fenerbahçe
#A Milli Takım

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