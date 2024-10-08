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Eski Fenerbahçeliden Osimhen itirafı: ‘Bir santim bile…’

Eski Fenerbahçeliden Osimhen itirafı: ‘Bir santim bile…’

15:138/10/2024, Salı
G: 8/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Fenerbahçeli eski yıldız Galatasaray’ın yeni transferi Viktor Osimhen hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Juventus ve Fenerbahçe'nin eski savunmacısı Leonardo Bonucci, İtalyan Sky Sport stüdyolarında gündeme dair açıklamalarda bulundu.


Kendisine "Lukaku'yu mu Osimhen'i mi durdurmak daha zor?" sorusu yöneltildi. 

Leonardo Bonucci ise "Romelu fiziksel ve marke edilmesi zor bir oyuncu.


Belçikalı'yla, asla aynı pozisyonda durmayan ve diğerlerinden üç metre yükseğe zıplayan Osimhen'e kıyasla daha az mücadele ediyorsunuz. 

Victor'a gerçekten bir santim bile boşluk bırakamazsınız." ifadelerini kullandı.


#Fenerbahçe
#Osimhen
#Leonardo Bonucci

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