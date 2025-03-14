Eski Fenerli aşil tendonundan sakatlandı: ‘Acı haber’ başlığıyla duyurdular

Fenerbahçe’de 2021-2022 sezonlarında forma giyen yıldız futbolcu aşil tendonundan sakatlandı. Kulübü oyuncunun sakatlığını ‘Acı haber’ başlığıyla duyurdu. Detaylar haberimizde.
2021-2022 sezonunda Fenerbahçe forması da giyen Kim Min-jae'den Bayern Münih'e kötü haber geldi.
Sky Sport gelişmeyi "Acı haber" başlığıyla duyururken, alınan bilgiye göre; Kim Min-jae, aşil tendonundaki sakatlık nedeniyle önümüzdeki birkaç hafta forma giyemeyecek.
Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany de, yarın oynanacak Union Berlin maçı öncesi yaptığı açıklamada Kim Min-jae'nin sakatlık haberini kamuoyuna duyurdu.
KİM MİN-JAE KİMDİR?
Kim Min-jae, Güney Koreli bir profesyonel futbolcudur ve şu anda Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih’te stoper pozisyonunda oynamaktadır. 15 Kasım 1996’da Güney Kore’nin Tongyeong şehrinde doğan Kim, 1.90 metre boyu, fiziksel gücü ve teknik yetenekleriyle tanınır.
Lakabı “The Monster” (Canavar) olan Kim, agresif savunma tarzı, hızı ve top dağıtımındaki başarısıyla dikkat çeker. Ayrıca Güney Kore Milli Takımı’nın da önemli bir üyesidir.
Kariyer Yolculuğu
Kim Min-jae, futbola Tongyeong’deki Dooryong İlköğretim Okulu’nda başladı ve gençlik yıllarında çeşitli okullarda futbol eğitimine devam etti. Profesyonel kariyerine 2016’da Güney Kore’nin yarı profesyonel takımlarından Gyeongju KHNP’de adım attı. Ardından 2017’de K League 1 ekiplerinden Jeonbuk Hyundai Motors’a transfer oldu ve burada iki lig şampiyonluğu kazanarak adını duyurdu.
2019’da Çin Süper Ligi’nde Beijing Guoan’a geçen Kim, burada da başarılı bir performans sergiledi. 2021-2022 sezonunda Türkiye Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’ye transfer oldu. Fenerbahçe’de geçirdiği tek sezonda savunmada kilit bir rol oynadı ve 40 maçta forma giydi. 2022’de İtalya Serie A takımlarından Napoli’ye transfer oldu ve burada 2022-23 sezonunda lig şampiyonluğu yaşayarak adını dünya futboluna iyice yazdırdı. Napoli’deki performansıyla “Serie A’da Yılın Savunmacısı” seçildi.
2023 yazında Bayern Münih’e 50 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Kim Min-jae, bu geçişle tarihin en pahalı Asyalı futbolcusu unvanını elde etti. Bayern’de de savunmanın vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.