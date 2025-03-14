Eski Fenerli aşil tendonundan sakatlandı: ‘Acı haber’ başlığıyla duyurdular

2019’da Çin Süper Ligi’nde Beijing Guoan’a geçen Kim, burada da başarılı bir performans sergiledi. 2021-2022 sezonunda Türkiye Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’ye transfer oldu. Fenerbahçe’de geçirdiği tek sezonda savunmada kilit bir rol oynadı ve 40 maçta forma giydi. 2022’de İtalya Serie A takımlarından Napoli’ye transfer oldu ve burada 2022-23 sezonunda lig şampiyonluğu yaşayarak adını dünya futboluna iyice yazdırdı. Napoli’deki performansıyla “Serie A’da Yılın Savunmacısı” seçildi.



